Saurez-vous répondre correctement aux 5 questions les plus problématiques du code de la route ?

Depuis le 12 septembre 2023, une nouvelle banque de questions entièrement renouvelée a été mise en place pour l’examen du code de la route. 1 037 interrogations ont été reformulées. Certains visuels ont aussi été modifiés pour les rendre plus réalistes, avec désormais de vraies prises de vues captées à partir de drones en lieu et place des images de synthèse proposées jusque-là.

La règle de l’examen reste quant à elle inchangée. Il convient toujours d’obtenir 35 bonnes réponses sur les 40 questions posées pour décrocher le code de la route. Mais attention à la question piège ! L’auto-école en ligne En voiture Simone en a identifié cinq qui affichent le plus fort taux de mauvaises réponses. Saurez-vous apporter les bonnes réponses ?

Question 1 : signalisation

Question 2 : limitation de vitesse

Question 3 : conduite accompagnée

Question 4 : ABS et AFU

Question 5 : vignette Crit'air

Bonne réponse 1 : B et D

Si le panneau situé à l’entrée de l’agglomération indique bel et bien que le véhicule circule sur une route à caractère prioritaire, il ne présume en rien du fait d’être prioritaire tout au long de la traversée de la commune. La situation peut évoluer, et l’automobiliste en sera averti, d’où l'intérêt de rester vigilant.

Bonne réponse 2 : A, B et D

En cas de pluie, ou de neige, l’autoroute est limitée à 110, les routes à chaussées, séparées à 100, quand les portions limitées à 90 passent à 80. Pour autant, ces baisses ne concernent pas tous les conducteurs. Les permis probatoires, par exemple, doivent respecter les mêmes limitations de vitesse qu’il pleuve ou non. Ils doivent en fait respecter les limitations “temps de pluie” des autres conducteurs en toutes circonstances. Rien ne les empêche, bien au contraire, de ralentir un peu si les conditions l’imposent.

Bonne réponse 3 : A et B

Pour passer le permis de conduire après la conduite accompagnée, un délai d’un an et 3 000 km parcourus minimum sont requis entre le début de la formation et le passage de l’examen, à condition d’avoir l’âge légal le jour J. En conduite supervisée, ces “contraintes” n'existent pas. L' apprentissage anticipé de la conduite (AAC), est accessible à partir de 15 ans. Suite à l’obtention du code de la route, le candidat peut débuter l’apprentissage anticipé de la conduite avec un enseignant. Lorsqu’il est jugé prêt, il pousuit en conduite accompagnée avec un proche jusqu'à l'obtention du permis. la conduite supervisée s'adresse aux candidats qui souhaitent conduire avec un proche, sans suivre un apprentissage anticipé de la conduite. L’âge minimum requis pour passer le code de la route est de 16 ans, comme tout candidat classique. Il doit également suivre une formation en conduite avec un enseignant avant d’obtenir l’autorisation de conduire avec son accompagnateur.

Bonne réponse 4 : B et D

Si l’anti blocage des roues (A.B.S) permet d’éviter que les roues ne se bloquent lors d’un freinage d’urgence, il ne réduit pas la distance de freinage dans des proportions conséquentes. Avec ce dernier, le conducteur garde plus facilement le contrôle de la trajectoire de son véhicule, un gage de sécurité non négligeable. L’aide au freinage d’urgence (A.F.U) augmente l’efficacité des freins au maximum et déclenche généralement aussi un clignotement des feux de détresse et parfois des feux stop. Il optimise donc le freinage mais ne le raccourcit pas de manière significative. L’un et l’autre garantissent une sécurité supplémentaire, mais le seul moyen efficace pour réduire sa distance de freinage reste de réduire sa vitesse.

Bonne réponse 5 : B et C

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les émissions de CO2 n’entrent pas en compte. La vignette Crit'air est basée sur une classification des véhicules en fonction des émissions de polluants dans l'air (oxydes d'azote, particules) et non pas des gaz à effet de serre (CO2). Cette vignette, obligatoire pour circuler dans certaines villes, dépend donc de la date de mise en circulation et de la motorisation de la voiture. Deux véhicules mis en circulation la même année, n’auront pas forcément la même vignette. Un diesel est par exemple plus polluant qu’une voiture essence. Il existe au total 6 classes allant de 0 pour les véhicules les moins polluants à 5 pour les véhicules anciens et très polluants.