Tous au Mans Classic début juillet!

Les 24 Heures du Mans se sont achevées hier sur une nouvelle victoire de Ferrari, mais la magie de l'épreuve va continuer d’opérer, peut-être plus intensément encore, à l’occasion de la prochaine édition du Mans Classic, qui se tiendra du 3 au 6 juillet. Quelques 235 000 visiteurs avaient assisté au précédent rassemblement biennal (et annuel dès l'an prochain), qui depuis sa création en 2002 s’est d’ores et déjà affirmé comme LE rendez-vous numéro 1 en France pour quiconque s’intéresse un tant soit peu aux anciennes.

Rassemblant environ 700 voitures de toutes époques en piste, auxquelles s’ajoutent plus de 8000 véhicules de collection et de clubs formant le plus merveilleux des musées à ciel ouvert, l’événement constitue une occasion rare de voir successivement "ferrailler" des modèles centenaires aussi bien que des voitures ayant remporté les 24 Heures dans un passé récent. Les parades Ferrari et BMW, les courses de Porsche ou bien encore les plateaux réunissant des Groupe C d’endurance promettent ainsi de merveilleux souvenirs.

Du bruit, de la vitesse et du frisson, un cocktail magique…mais qui ne se résume pas à cela. De nombreuses animations sont également prévues, avec par exemple une parade des motards de la Garde républicaine, un mur de la mort et du trial moto, ou bien encore des concerts, avec Cerrone et Kavinsky en têtes d’affiche. Du lourd, à tous les niveaux.

Enfin, cet événement hors-normes demande à ses visiteurs d’être au diapason des différentes beautés exposées en soignant particulièrement leur tenue vestimentaire: "Il est demandé aux spectateurs de visiter Le Mans Classic correctement vêtus, en hommage à tous les acteurs de ce show éphémère qui souvent arrivent de loin. Ces derniers apprécient de recevoir des visiteurs qui ont pris le même soin qu’eux à s’habiller", précise l’organisation, qui redoute plus que tout le combo "short & T-shirt". Et d’ajouter "Tenue correcte exigée » ? C’est trop sèchement dit, mais il y a de ça. Soyez paré à ne pas déparer, parez-vous comme il vous paraît bon. Habillez-vous selon le temps qu’il fait et le temps qui vous plaît. Les modes et les vêtements se perdent insensiblement. En retrouver ne serait-ce que le nom (gilet, jaquette, pardessus, salopette, gabardine et trench-coat) c’est déjà voyager dans le temps et s’intégrer au show." En d’autres termes, vous êtes instamment priés de secouer les mites de vos habits.