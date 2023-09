L'examen du code de la route en chiffres 1,8 million de candidats en 2022 65% de réussite au premier passage (5 erreurs maxi sur 40 questions) 1037 nouvelles questions

Lundi matin, nous étions une quinzaine de journalistes à avoir répondu à l’appel de la Sécurité routière, qui présentait la nouvelle banques de questions de l’examen du code la route, déployée dès ce mardi 12 septembre sur tout le territoire.

Au programme, 1037 questions inédites dont la formulation a été revue de façon à être comprises sans ambiguïté.

Celles-ci s’accompagnent, pour nombre d’entre elles, de nouveaux visuels photo ou vidéo (souvent tournées avec des drones, voir ci-dessous).

Parmi les exigences, des véhicules clairement identifiés comme acteurs de la scène faisant l’objet de la question d’examen.

dailymotion "J'ai testé le nouvel examen de code de la route" (et l'ai raté!)

De plus, certaines mises en situation demandent au candidat d’analyser la situation en se mettant à la place d’un autre usager, qui s’avère parfois être un adepte des nouvelles mobilités (cyclistes, usagers de trottinettes électriques…).

« Ce n’est pas un dépoussiérage, mais bien une refonte complète de l’examen théorique général », explique à Caradisiac la Déléguée interministérielle à la sécurité routière Florence Guillaume. « On arrive avec une nouvelle banque de questions qui reprennent les interrogations essentielles des automobilistes. Il faut que ce soit clair et intelligible. On ne voulait pas de question peu compréhensibles ou de candidats qui échouent juste parce qu’ils n’ont pas bien compris ce qu’on leur demande. Il faut que les questions soient sans ambiguïtés, même si cela ne veut pas dire que les réponses soient forcément faciles. En tout état de cause, la grande majorité de ces réponses peuvent être trouvées relativement facilement par un candidat ayant travaillé le code de la route. Je rappelle aussi que 65% des candidats obtiennent leur code en première présentation. »

Et pour donner la mesure de la nouveauté, quoi de mieux qu’une mise en situation en conditions réelles ? Equipés de tablettes, les journalistes présents ont ainsi pu vivre une simulation d’examen avec 20 des nouvelles questions de l’ETG nouvelle formule (contre 40 pour les aspirants conducteurs).

Résultat ? AUCUN journaliste présent n’a réussi la pseudo-épreuve, votre serviteur s’en sortant un peu moins mal que d’autres avec tout de même 16 bonnes réponses.

Une catastrophe ? Pas forcément. « Le résultat n’a pas valeur de test », relativise Florence Guillaume. « Et si j’en juge aux regards et sourires amusés des journalistes ayant participé, l’objectif a été atteint. Dans d’autres circonstances et avec un peu de révisions vous devriez tous réussir l’examen ! » Nous voilà rassurés!