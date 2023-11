Une compacte Crit'Air 1 d'occasion à moins de 10 000 €, est-ce possible ?

Certaines agglomérations qui doivent mettre en place les fameuses ZFE-m d’ici à 2025 font marche arrière en indiquant que la qualité de leur air répond désormais au seuil limite. Il s’agit en quelque sorte de se donner un peu de répit afin d’éviter la grogne sociale. Pourtant, la menace de cette application est toujours présente, et la circulation en ville va inéluctablement devenir de plus en plus compliquée.

Il est donc préférable de se diriger vers une voiture arborant fièrement sa vignette Crit’Air 1. Les modèles éligibles respectent au minimum la norme Euro 5, c’est-à-dire les modèles mis en circulation à partir du 1er janvier 2011 (modèle essence, ou équipée au GPL). À noter que certains modèles ayant anticipé cette norme en profitent avant cette date.

Après avoir sélectionné plusieurs citadines vignette Crit’Air 1 pour moins de 7 000 €, nous nous sommes penchés sur la catégorie des berlines compactes, tout en restant sous la barre symboliques des 10 000 €. Le choix est plutôt vaste et les exemplaires n’affichent pas un kilométrage trop important. Voici notre sélection.

Sous son allure discrète, cette berline a des atouts à faire valoir. Tout d’abord, elle distille un véritable confort de suspension doublé d’un agrément de conduite certain. Cependant, les passagers arrière ne devront pas être de grands gaillards pour voyager sereinement, mais ils pourront embarquer de nombreux bagages. Sur ce point, la C4 est une bonne élève avec ses 408 litres de chargement. La finition n’a rien d’extraordinaire, mais l’ensemble est construit avec sérieux. Au final, cette Citroën est d’une grande homogénéité, un modèle à ne pas négliger.

Ce que l’on peut trouver :

Exemple à 10 000 € : 1.2 PureTech 130 ch Millenium de 2015 et 110 000 km

Les exemplaires de C4 sont nombreux dans les petites annonces. Le bloc PureTech est de loin le plus disponible. Méfiance côté distribution puisque la courroie connaît des faiblesses. Un point à vérifier d’autant qu’une campagne de rappel a été lancée pour contrer le phénomène.

Châssis aiguisé, suspensions conciliantes, mécaniques modernes et équipement complet, la Focus a de quoi séduire. À son volant, le conducteur aura du mal à lui trouver des défauts, hormis celui de l’ergonomie, assez compliquée avant son restylage de novembre 2014. La visibilité, notamment vers l’arrière, n’est pas son fort non plus. On peut aussi lui reprocher des bruits de roulement assez présents et un volume de coffre plutôt moyen. Mais ce n’est clairement pas suffisamment pour la laisser sur le bas-côté de la route, et ne pas s’y intéresser.

Ce que l’on peut trouver :

Exemple à 10 000 € : 1.0 Ecoboost 125 ch Titanium de 2013 et 90 000 km

La Focus est moins répandue que la C4, mais trouver chaussure à son pied ne posera pas de grande difficulté. Epargnée par les gros soucis récurrents, cette Ford n’est pas pour autant parfaite sur le plan de la fiabilité.

Par rapport à l’opus précédent, les progrès de l’Astra sont indéniables, sans pour autant devenir une référence. Seulement, elle profite d’un équipement souvent complet, d’une belle habitabilité à défaut d’offrir un grand coffre, d’un agrément de conduite certain et d’une présentation correcte même si quelques détails de finition déçoivent. En revanche, elle pèche quelque peu à cause d’un manque de rangements et des suspensions un peu fermes qui altèrent le confort.

Ce que l’on peut trouver :

Exemple à 10 000 € : 1.0 Ecotec 105 ch Innovation de 2018 et 120 000 km

Avec ce budget, deux générations se disputent les annonces, la quatrième et la cinquième. Moins répandue, cette dernière est pourtant à privilégier de par ses prestations supérieures. Au chapitre fiabilité, elle a le mérite d’assurer une bonne tranquillité d’utilisation à son propriétaire.

Peugeot est parti d’une feuille blanche pour cette 308 avec à la clé une auto très bien conçue. Profitant d’une caisse légère, elle distille un véritable agrément de conduite tout préservant un réel confort de suspension avec bien sûr un comportement routier de haut vol. La présentation est aussi à l’avenant même si le système multimédia est dépassé par rapport à ce qui se fait aujourd’hui. Enfin, si le volume de coffre est appréciable, l’espace dévolu aux passagers arrière est décevant.

Ce que l’on peut trouver :

Exemple à 10 000 € : 1.2 PureTech 130 ch Allure de 2016 et 90 000 km

En ayant connu un véritable succès en neuf, la 308 est abondante en seconde main, une situation privilégiée lorsque l’on est acheteur. Comme pour la C4, le moteur PureTech connaît des soucis de courroie de distribution. Plus l’exemplaire est récent, moins les problèmes sont courants.

La Renault Mégane n’apparaît pas comme une auto « sexy ». Ses lignes ne font pas tourner les têtes et elle traîne un lourd passé de mauvaise fiabilité. Pourtant, elle a des arguments à mettre en avant comme sa tenue de route, l’agrément de conduite, mais aussi un équipement moderne. En contrepartie, il faut accepter un confort de suspension un peu ferme, une habitabilité arrière moyenne et une insonorisation manquant de soin.

Ce que l’on peut trouver :

Exemple à 10 000 € : 1.2 TCe 130 ch Bose Edtion de 2015 et 90 000 km

Les exemplaires sont nombreux et les kilométrages faibles à ce tarif. Néanmoins, ce moteur a connu des surconsommations d’huile et soucis de distribution jusqu’en 2016. Difficile de vérifier sa consommation avant l’achat. Un exemplaire déjà revu et/ou assorti d’une garantie via un professionnel est conseillé.

Si le plaisir de conduire est un critère, mieux vaut ne pas s’attarder sur l’Auris. Les réglages de la direction et du châssis ne vont pas dans le sens du dynamisme, même constat pour le moteur hybride. Souple et dénué d’à-coups, il privilégie nettement la souplesse d’utilisation. Un must en ville, mais cela se complique sur la route ou l’emballement constant de cette mécanique fatigue. Pour le reste, elle profite d’un bon confort, d’une habitabilité suffisante et d’un comportement sûr.

Ce que l’on peut trouver :

Exemple à 10 000 € : 1.8 hybride 136 ch Executive de 2012 et 140 000 km

À ce prix, l’Auris est peu courante dans les annonces et il faut accepter un kilométrage et un âge au-dessus du lot. C’est le prix à payer pour profiter de sa mécanique hybride et de sa fiabilité, en essence du moins.

C’est une valeur sûre, si ce n’est la reine de la catégorie. Fidèle à ses principes, cette génération de Golf fait preuve d’une belle homogénéité. Bien finie, profitant d’une ergonomie sans faille, d’un bel espace intérieur et d’un coffre relativement accueillant, elle ne connaît pas de réels défauts. Son agrément de conduite n’a rien d’extraordinaire, mais son châssis assure quelles que soient les routes rencontrées. On peut toutefois lui reprocher des suspensions un peu fermes.

Ce que l’on peut trouver :

Exemple à 10 000 € : 1.2 TSI 105 ch Confortline de 2014 et 120 000 km

Une Golf VII à ce prix existe, sans toutefois courir les rues. Si la carrière de la Golf n’a pas toujours été un long fleuve tranquille côté fiabilité, cette génération présente un bilan plutôt correct.

Quid des compactes prémiums ?

Elles n’ont pas été mises de côté par hasard. En réalité, les Audi A3, BMW Série 1 et autres Mercedes Classe A éligibles à la vignette Crit’Air 1 tout en restant sous la barre des 10 000 € sont très peu représentées. Elles ne sont pas pour autant introuvables, mais il va falloir patienter pour en dénicher une, tout en acceptant un kilométrage au-dessus de la moyenne. Quant à la Seat Leon, qui ne fait pas partie des modèles premiums, le faible volume d’annonces nécessite également de ne pas être pressé pour en acquérir une.