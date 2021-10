Maxi-fiche fiabilité de l'Opel Astra 5 : peut-on parler de "Deutsche Qualität" ?

1. En bref

L'Opel Astra 5 est une auto "d'avant". D'avant le mariage entre PSA et Opel. C'est donc une compacte qui ne partage pas sa plateforme, ni ses moteurs ou trains roulants, avec les modèles équivalents chez PSA, comme c'est le cas avec la toute dernière génération, qui vient d'être présentée au public.

Ainsi, elle utilise une plateforme et des moteurs d'origine General Motors, son précédent propriétaire. Heureusement, ces éléments avaient déjà été quelque peu modernisés par rapport à la 4e génération, et l'Astra était devenue plus légère, plus agile et moins gourmande. Elle a même été élue voiture de l'année en 2016, ce qui n'a pas pour autant favorisé une carrière discrète, du moins en France.

Cela dit, ses prestations sont dignes d'une voiture de l'année. L'Astra 5 est en effet bien équipée, plutôt bien finie, elle adopte enfin des mécaniques modernes et sobres (merci la perte de poids), et son comportement routier s'est rapproché des références. Elle pêche encore par une insonorisation un peu légère ou un volume de coffre aujourd'hui trop faible pour la catégorie, ce que la version break corrige un peu. Mais en occasion, on peut faire de belles affaires. De plus, la fiabilité est remontée en flèche génération après génération, et est une bonne surprise ici, même si rien n'est jamais parfait.