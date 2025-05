Une Renault championne d'Europe des ventes

Les chiffres Dataforce sont formels: c’est une voiture française, la Renault Clio, qui s’est hissée en tête des ventes européennes au mois d’avril, s’offrant le luxe avec ses 19 820 unités écoulées, de devancer sa cousine la Dacia Sandero. Si la Roumaine domine toujours le classement sur les quatre premiers mois de l’année, sur la lancée d’une année 2024 au terme de laquelle elle avait aussi viré en tête, elle a tout de même chuté de près de 27% en avril. On peut donc saluer ce joli fait d’arme de la Clio, obtenu de plus malgré une baisse de 3% de ses ventes globales. Celle-ci devrait pousser son avantage dans les mois qui viennent à la faveur de la baisse sensible de son tarif d’entrée de gamme.

Le Volkswagen Tiguan complète le podium, et confirme l’appétence des européens pour les SUV, même quand ceux-ci s’affichent à des tarifs plutôt élevés pour la catégorie. Deux voitures issues du groupe Stellantis suivent, en l’occurrence les Peugeot 208 et Citroën C3, cette dernière connaissant un bon démarrage commercial. Arrive ensuite la première voiture "made in France" du Top 10, en l’occurrence la Toyota Yaris Cross qui devance de peu la Yaris normale, au dixième rang. Entre ces deux voitures se glissent deux autres VW, les Golf et T-Roc dont les ventes ont bien baissé en avril, et le célèbre Duster, qui progresse régulièrement depuis son renouvellement au printemps 2024 (+10% en avril, +13% depuis janvier).

Parmi les autres faits marquants dans le panorama des ventes, on retiendra les hausses de 77% des ventes du Peugeot 3008 (21ème rang) et de 64% du Jeep Avenger (24ème). Quant à la Chine, dont on parle beaucoup, elle reste bien discrète dans ce classement. Seule y apparaît la MG ZS, un SUV, au 23ème rang (+23%). Mais la grande absente est ici la Tesla Model Y, voiture la plus vendue en Europe en 2023 (et quatrième l’an dernier), et qui ne s’est écoulée qu’à 4743 exemplaires en avril, la reléguant au 84ème rang des ventes.

Et si l’on considère les chiffres depuis le début de l’année, le SUV électrique américain se place au 33ème rang avec 35 000 voitures, chiffre qui traduit une dégringolade de 48% par rapport à la même période l’an dernier. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la Volkswagen ID.4 voit elle ses ventes progresser de 71% à 27 299 unités. Un report des ventes Tesla semble donc s’opérer en direction de Volkswagen. Et on note au passage que si la Model 3 ne perd que 17%, son 49ème rang des ventes la place proche de la sortie de ce Top 50.