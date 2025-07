Voitures neuves : les promotions de juillet 2025

Le marché neuf automobile français ne semble pas près de s’améliorer pour les professionnels de la vente, dont les carnets de commande restent à des niveaux très bas alors que les livraisons se sont aussi réduites depuis l’année dernière. Cela n’empêche pourtant toujours pas certaines marques comme Peugeot de rehausser le prix catalogue d’une petite centaine d’euros supplémentaire en ce mois de juillet 2025, mais ces mêmes marques n’ont pas d’autre choix que de proposer des remises plus ou moins importantes pour vendre leurs autos. Ce mois-ci, on trouve encore des offres intéressantes pour tous les types de voitures.

La bonne affaire du mois : MG EHS, Cupra Born, Leapmotor C10

Chez MG outre les remises sur la MG4, le nouveau S5 et l’EHS hybride, on note une belle remise sur le SUV EHS hybride rechargeable dont le prix descend à 33 990€ (-10,52%). De quoi en faire le véhicule le moins cher de son segment, même en comparaison des autres modèles chinois. Chez Leapmotor, le C10 électrique passe lui à 30 603€ avant prime environnementale européenne, ce qui est imbattable là aussi dans cette catégorie. Cupra fait aussi des efforts sur sa gamme électrique avec la Born baissée à 33 890€ avant bonus et le Tavascan ramené à 40 490€, mais aussi le Terramar hybride rechargeable remisé de 10 000€. Il y a aussi 17% sur la Fiat 500 électrique et toujours des remises agressives chez Seat et Skoda.