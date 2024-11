Le nouveau MG EHS essaie de ressembler à la voiture familiale parfaite

5. MG EHS - L'évaluation dans la catégorie : 34 critères notés et analysés

2. Essai MG EHS (2024) - Sur la route : mou et économe

EN BREF SUV rechargeable 272 chevaux 100 km d'autonomie électrique 37 990€ en prix de base

Vous en croisez probablement souvent dans la rue, même sans le remarquer. Le MG EHS premier du nom, renommé ainsi pour éviter le badge « HS » délicat à porter dans la langue française, pullule sur les routes de France depuis 2020. Ce SUV familial hybride rechargeable au design terriblement banal, proposé à un prix canon (à partir de 30 490€ grâce à une remise de 5 000€ !) a même largement contribué à l’explosion des ventes européennes de ce constructeur anglais appartenant au groupe SAIC, seul entité chinoise à atteindre de tels volumes sur le Vieux continent. Et pour cause : l’EHS enlevait plus de 10 000€ au prix des SUV hybrides rechargeables des marques généralistes (Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Ford Kuga…).

Le voilà qui passe à une seconde génération de modèle, gagnant au passage une silhouette bien plus élancée malgré son généreux gabarit. Long de 4,67 mètres, il surclasse largement les Peugeot 3008 (4,55 mètres), Volkswagen Tiguan (4,54 mètres) et autres Hyundai Tucson (4,51 mètres). Il essaie d’avoir l’air agressif avec sa grosse calandre, affine sa poupe avec des montants arrière fuyants et s’équipe même d’une longue barre de LED sur le coffre.

A bord, les progrès impressionnent par rapport à l’EHS de première génération. Ce dernier proposait déjà des habillages flatteurs malgré son positionnement low-cost et la nouvelle mouture ajoute une planche de bord à l’allure ultra-moderne avec deux gros afficheurs de 12,3 pouces, rassemblée dans une grosse dalle dont la forme rappelle celles de chez Hyundai ou même BMW.

Dans la finition haut de gamme Luxury de notre modèle d’essai, cet habitable a fière allure et les finitions étonnent. Il y a même des contreportes arrière aux matériaux souples alors qu’on n’y trouve que du plastique dur dans le dernier Volkswagen Tiguan ! La boîte à gants au couvercle un peu branlant nous rappelle cependant qu’on n’est pas encore dans une vraie voiture de luxe.

Les passagers arrière profitent en tout cas d’une habitabilité royale, même si le coffre de 441 litres fait moins bien que celui de ses concurrents hybrides rechargeables les plus accueillants (490 litres pour le Tiguan par exemple). L’EHS s’approche des gros SUV comme le Skoda Kodiaq, même s’il ne peut pas accueillir sept places.