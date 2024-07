Le nouveau MG EHS hybride rechargeable va nettement plus loin en électrique

Cette année, la marque Mg fête son centenaire sur ses terres, enfin celles d’origine puisqu’elle appartient désormais au Chinois SAIC. C’est donc à l’occasion du Festival of Speed de Goodwood au Royaume-Uni que le nouveau Mg Ehs PHEV fait ses débuts.

La première génération proposait 52 km d’autonomie en électrique pour un tarif de 35 000 € environ, un rapport imbattable. Qu’en est-il du dernier-né ? Pour les prix, il va encore falloir patienter, mais nul doute qu’ils seront compétitifs.

Pour le rayon d’action, MG n’a pas lésiné puisque la batterie atteint une capacité de 21,4 kWh afin de rouler jusqu’à 103 km (cylcle WLTP) sans réveiller le moteur thermique. Ces valeurs sont dans les meilleurs du segment puisque la moyenne s’établit à 50/60 km environ. Il vient ainsi titiller le Volkswagen Tiguan eHybrid qui revendique 128 km. En revanche, MG n’indique pas la puissance de charge.

Le moteur thermique est toujours un quatre cylindres 1.5 turbo qui développe cette fois-ci 142 ch. L’électromoteur atteint 135 kW (soit 184 ch) pour une puissance cumulée de 339 ch. Le MG EHS PHEV expédie le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

En plus d’offrir une belle autonomie en électrique, mais aussi au total (1 000 km), l’EHS évolue nettement en termes de design. Il apparaît toujours sage, hormis au niveau de la face avant, mais gagne en maturité et en stature. Il ne fera certainement pas tourner les têtes dans la rue, mais inspirera confiance. Il est ainsi plus long de 50 mm (4,67 m) et plus large de 16 mm (1,89 m). L’empattement allongé de 45 mm devrait profiter aux passagers, tandis que le coffre régresse légèrement en passant de 448 à 441 litres.

À partir de novembre dans les concessions

L’intérieur est encore gardé secret, mais MG annonce que la planche de bord se dote de deux écrans de 12,3 pouces. Celui dédié à l’infodivertissement permet de piloter son smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay, d’avoir accès à Amazon Music et à différents services.

À l’image des prix, la gamme n’est pas encore connue, mais MG promet un équipement complet avec, suivant les finitions, les jantes de 19 pouces, les rétroviseurs chauffants et réglables à mémoire, le hayon électrique, les phares automatiques à LED, l’accès et le démarrage mains libres, la navigation, la caméra 360° ainsi que les différentes aides à la conduite obligatoires depuis le 7 juillet dernier.

Le MG EHS hybride rechargeable débarquera en concession en novembre prochain.