Crash-test : Peugeot et Renault, quand l'étoile s'étiole

Du côté de Peugeot et Renault c’est un peu la douche froide. Lancés en fanfare les nouvelles e-3008, e-5008 et R4 E-Tech n’obtiennent pas la note maximale possible au crash-test EuroNCAP. Les modèles doivent se contenter de 4 étoiles, sur les 5 possibles.

Les nouveaux e-3008 et e-5008, fers de lance de la marque au lion en matière de voitures électriques. Basés sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, conçue, selon les mots de l’ancien patron du groupe Carlos Tavares pour « offrir une mobilité sûre, propre et abordable », les deux modèles ne décrochent que 4 étoiles au crash-test EuroNCAP. Si les deux modèles manquent de peu la note maximale, le résultat apparait insuffisamment en phase avec les attentes de la marque et pourrai avoir un impact négatif sur la percéption du public.

4 étoiles pour les e-3008 et e-5008

Si la protection des occupants (adultes et enfants) demeure performante, il ressort de l’analyse d’EuroNCAP des insuffisances pour la sécurité des usagers vulnérables (piétons, cyclistes). En cas de collisions les tests pointent « des résultats médiocres enregistrés sur les montants rigides du pare-brise ainsi qu'à la base et au sommet du pare-brise ». Les systèmes embarqués d’aide à la sécurité sont également pointés. Le non-équipement « du système de détection de présence d'enfant » sur les sièges arrière et la non-détection de la « distraction » du conducteur coûtent la cinquième étoile aux deux Peugeot.

Même score pour la R4 électrique

Très attendue, la R4 E-Tech obtient elle aussi la note de 4 étoiles. L’organisme salue la bonne protection des passagers en cas d’accident, mais souligne des lacunes au niveau des systèmes d’assistance à la conduite, notamment pour la version d’entrée de gamme. Dans ses conclusions, l’Euro NCAP note que la plupart des systèmes de sécurité sont en option, et cela pose problème notamment pour la sécurité des usagers de la route.

Le petit SUV électrique de Renault a obtenu des scores décevants sur de nombreux points. En cas de choc frontal « la protection du thorax du conducteur a été jugée marginale, d'après les mesures de compression ». Idem pour les passagers arrière. Par ailleurs la R4 « ne dispose pas de dispositif permettant d’atténuer les blessures entre occupants ». La protection des enfants à bord est jugée très bonne, dommage qu’il manque un système de « détection de présence d’enfant » qui avertit lorsqu’un enfant a pu être laissé dans la voiture.

3 étoiles pour le Dacia Bigster

Enfin, le dernier né de chez Dacia, le Bigster, obtient trois étoiles. La protection des utilisateurs vulnérables (piéton / cycliste) percutés sur les montants rigides et la base du pare-brise s’avère médiocre. « La protection du bassin était médiocre à tous les points de test, et le Bigster n'a obtenu aucun point » sur ce créneau.

Elles décrochent 5 étoiles mais...

La Model 3 de Tesla obtient les meilleures notes de ce test et s’impose comme le modèle le plus efficace en matière de sécurité. Grâce à une excellente gestion des collisions, une bonne résistance frontale et un arsenal complet de systèmes d’aides à la conduite.

Cinq étoiles également ont été obtenues par les nouvelles Audi A5 PHEV, Audi Q5, VW Tayron, MG MGS5 EV et Toyota C-HR PHEV. La Kia EV3 obtient également le nombre maximal d’étoile. Mais attention juste pour sa version équipée du pack sécurité optionnel avec radar de détection avancée, freinage d’urgence amélioré et régulateur intelligent. Le petit SUV coréen standard ne récolte que 4 étoiles.

Le cas de la Kia pointe l’influence de la version automobile testée sur la note EuroNCAP. Le constructeur n’hésitera pas à mentionner haut et fort le score maximal obtenu par le véhicule. Un élément de communication à regarder avec circonspection par le consommateur pour ne pas être pris en défaut. L'ensemble des versions d'un même modèle ne bénéficient pas toujours d'un même niveau de sécurité.

Si les 16 véhicules testés permettent de bien protéger leurs occupants, nombreux modèles s’avèrent dangereux pour les autres usagers de la route.