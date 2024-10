Pourquoi diable modifier la ligne d’une auto lorsqu’elle s’allonge ? C’est la question que l’on se pose en observant ce nouveau Volkswagen Tayron qui sera dévoilé dans une petite semaine au Mondial de l'auto et qui n'est autre que la version XXL du Tiguan. Chez Peugeot, lorsque le 3008 devient 5008, on ne touche que peu au dessin du petit frère. Même combat chez Nissan avec son Qashqai lorsqu’il se transforme en X-Trail, ou chez Renault quand l’Austral agrandi devient Espace.

Mais chez Volkswagen on a choisi la différence. Au moment de renouveler le Tiguan, qui est apparu en début d’année, son grand frère a été logiquement programmé. Mais non seulement, et contrairement au précédent qui se dénommait Tiguan All Space en reprenant les mêmes éléments stylistiques, le nouveau arbore des lignes (un peu) à part, mais il change aussi de nom. Pour autant, la version courte comme rallongée sortent des mêmes chaînes de Wolfsburg, ce qui a valu quelques nuits blanches aux ingénieurs chargés de produire les deux SUV en parallèle.

Un Tiguan Allspace qui ne dit pas son nom

dailymotion Le Volkswagen Tayron est-il un simple Tiguan en plus grand ?

Mais examinons ces fameuses différences censées marquer la montée en gamme de cette version famille nombreuse du Tiguan avec ses 7 places. Elles marquent surtout une affirmation des lignes que l’on peut juger un peu classique sur le Tiguan, un peu trop semblable à la Golf 8. Ici, et malgré la vocation ultra-familiale, le style se virilise et se veut baroudeur avec un capot plus aplati. La calandre est elle aussi redessinée et les optiques sont plus allongées et bien entendu, sont équipées de projecteurs à faisceau matriciel HD IQ.Light, la spécialité maison.

Ces différences de lignes entre le « petit » Tiguan, de 4,53m tout de même, et le grand Tayron, et ses 20 cm supplémentaires, sont là pour marquer le coup et expliquer au voisin qui s’est offert le SUV compact VW qu’on ne conduit pas la même auto. À condition que le voisin en question ne monte pas à bord. Car à l’intérieur, rien ne change. On retrouve la planche de bord connue du Tiguan, et notamment ce gigantesque écran de 15 pouces (sur les finitions hautes) qui transforment l’habitacle en home cinéma. S’il est, évidemment facile à lire, il perturbe tout de même la vision.

Un extérieur qui diffère, mais un intérieur similaire

En revanche, le choix de faire remonter les commandes de boîte auto (DSG 6 ou 7 obligatoire sur toute la gamme) près du volant est judicieux. Il dégage de l’espace sur la console centrale ou vient se glisser une molette maline qui permet de modifier le volume de l’installation audio, ou de changer de mode de conduite, voir de changer l’ambiance lumineuse en agitant la molette si l’on est un abonné du Macumba.

Si cette partie avant est un copié-collé du Tiguan, l’arrière de l’habitacle n’est pas le même, grâce à l’empattement de près de 2,80m de l’engin. Les passagers arrière en profitent avec une place royale pour les jambes. Même en avançant la banquette 40/60 coulissante au maximum, les grands gabarits y tiendrons, à défaut de s’y sentir à l’aise.

Une banquette qu’il vaut mieux d’ailleurs avancer au maximum pour profiter de la troisième rangée et de ses deux sièges, plutôt confortables d’ailleurs, même si la place dévolue aux jambes n’est pas grandiose. Mais ils permettent tout de même de conserver, une fois dépliés, 345 l de coffre, soit autant qu’une citadine. Lorsque les strpontins sont rabattus, ou si l'on ne dispose que d'une version cinq place, le coffre est gigantesque, avec 885 l. Et en rabattant les sièges de la seconde rangée, on dispose carrément d'un terrain de foot, avec plus de 2 000 l.

Pourtant, tout le monde ne profitera pas de ces 7 places et du coffre XXL. Pas ceux qui auront choisi les versions PHEV en tout cas. Car la batterie se retrouvant en lieu et place du réservoir, celui-ci a migré sous le coffre, ce qui empêche d’y loger les strapontins de la troisième rangée. En plus, ces punis ne bénéficieront que de 705 l de coffre. Dommage pour les familles nombreuses qui veulent profiter des 204 ou 272 ch de ces versions hybrides rechargeables, et de leurs 100 km d’autonomie en tout électrique. Ils devront se rabattre sur les deux autres motorisations disponibles, à savoir l’indétrônable 2 l TDI de 150 ch ou l’e-TSI essence de 150 ch lui aussi.

Une chère familiale

Ce moteur figure dans le modèle d’entrée de gamme qui est aujourd’hui le seul dont on connaît le tarif qui s’établit à 49 900 euros. C’est cher, certes, mais à ce prix, à peine supérieur à celui du Tiguan classique, les sièges de la troisième rangée sont compris. Mais quand on est à la tête d'une famille nombreuse, on ne compte pas.