Euro NCAP va s'attaquer au tout tactile

La généralisation des commandes tactiles n’est pas au goût de tout le monde. Et pour cause, il est parfois nécessaire d’effectuer plusieurs manipulations pour baisser le chauffage ou simplement orienter le flux d’air. Au-delà d’être agaçant, cela nécessite de quitter la route des yeux avec les problèmes d’attention et de sécurité que cela comporte.

Le directeur de la stratégie et du développement d’Euro NCAP, Matthiew Avery en est conscient et souhaite que les choses changent : « la surutilisation des écrans tactiles est un problème à l’échelle de l’industrie avec presque tous les constructeurs automobiles déplaçant les commandes clés sur des écrans tactiles centraux, obligeant les conducteurs à quitter la route des yeux et augmentant le risque d’accidents de distraction ».

« Les nouveaux tests Euro NCAP prévus pour 2026 encourageront les constructeurs à utiliser des commandes physiques séparées pour les fonctions de base de manière intuitive, limitant ainsi le temps passé hors de la route et favorisant une conduite plus sûre ».

Des commandes à définir

C’est pour cette raison qu’Euro NCAP va prendre en compte ce paramètre et faire évoluer son système de notation. Les constructeurs ne seront pas obligés de se plier aux volontés de l’organisme, mais ils perdront des points, pénalisant la note finale.

Pour le moment, l’organisme ne détaille pas les commandes visées. Néanmoins, on imagine que les commandes de phares, les feux de détresse ou l’appel d’urgence eCall seront concernés. Elles pourraient abandonner le tactile et surtout ne plus être liées à l'écran central.

Les modèles misant sur le tout tactile feront-ils marche arrière ? Difficile de le dire, mais la Tesla Model 3 restylée a totalement abandonné les commodos, et les clignotants disposés sur les branches du volant demandent un temps d’adaptation. Même constat pour le sélecteur de vitesses, qui se commande uniquement via le grand écran central.

Certains "geeks" pesteront peut-être face aux nouveautés d’EuroNCAP. Pourtant, une commande physique reste ce qu’il y a de plus intuitif.