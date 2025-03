L’Audi A5 passe à l’hybride rechargeable, et plutôt deux fois qu’une

Moteurs à essence et diesel, hybridation 48 volts, et version S5 de 367 ch, la gamme A5 fraîchement débarquée est déjà riche. Pourtant, une offre hybride rechargeable complète désormais le catalogue.

Disponible dans les carrosseries berline et break Avant, cette déclinaison e-hybrid quattro se dédouble en deux niveaux de puissance : 299 et 367 ch. Entre les deux, il s’agit principalement d’un paramétrage puisqu’elles partagent la même chaîne de traction à savoir un bloc thermique de 2.0 TFSI de 252 ch accouplé à un électromoteur de 143 ch intégré dans la boîte de vitesses S tronic. En toute logique, la première accélère un peu moins fort que la seconde : 5,9 secondes contre 5,1 secondes pour atteindre 100 km/h.

Une autonomie de plus de 100 km…

La nouvelle batterie est également identique, avec une capacité nette de 20,7 kWh (25,9 kWh brut), assurant une autonomie homologuée de 109 km. Une distance désormais commune puisqu’une Mercedes Classe C 300 e Hybrid EQ peut parcourir 115 km et une BMW 330e près de 100 km.

Côté recharge, l’A5 e-Hybrid n’accepte que du courant alternatif, dont la puissance atteint 11 kW. La marque indique une recharge complète en deux heures et demie. À noter par ailleurs que la batterie peut récupérer jusqu’à 88 kW de puissance pendant les phases de décélération.

Mais un coffre amputé d'autant

Par ailleurs, cette batterie à une incidence non négligeable sur le volume du coffre qui passe de 445 à 331 pour la berline, et de 476 à 361 litres pour le break Avant. La punition est la même une fois la banquette rabattue : 1 175 litres contre 1 299 pour la première et 1 306 litres contre 1 424 litres pour la seconde.

Enfin, Audi place son A5 e-Hybrid, berline et break Avant, juste en dessous de ses deux concurrentes allemandes en la vendant respectivement 62 150 € et 63 650 €. La version de 367 ch est plus chère : 74 150 et 75 650 €. Le lancement est prévu au mois d’avril, mais les commandes seront ouvertes dès ce 27 mars.