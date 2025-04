Audi organise un nouveau rappel pour un problème de batterie

Il y a quelques jours, cette rubrique était consacrée aux opérations 931A et 931B que venait de lancer Audi. Il s’agit alors d’intervenir sur certaines e-tron GT à cause d’un problème lié à la batterie de traction. Une nouvelle fois, c’est ce type de composant qui est ici mis en cause, mais dans le cas de modèles totalement différents.

En effet, nous avons affaire, dans le cadre du rappel identifié par la marque sous le matricule 93AB, à des véhicules hybrides rechargeables. Il s’agit, en l’occurrence, des A6, A7 Sportback et Q5 produits entre le 21 janvier 2021 et le 28 août 2023. À cette époque, cette technologie portait le label TFSI e et était commercialisée en deux niveaux de puissances : 299 et 367 ch.

Batterie inflammable

Sur ces véhicules, il a été constaté qu’une surchauffe de la batterie de traction pouvait se produire durant les recharges. Les températures alors possiblement atteintes sont tellement importantes qu’un embrasement n’est pas à exclure.

Au cas par cas

Ce problème est dû à des modules de batterie défectueux. Ces derniers seront donc systématiquement contrôlés et, si la défectuosité est avérée, remplacés. Dans le cas où un grand nombre de modules serait imparfait et/ou si la batterie a déjà souffert de surchauffe, Audi prévoit alors le remplacement complet de cette dernière.