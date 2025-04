Audi lance deux rappels sur l’e-tron GT

Point névralgique de toutes les voitures électriques, la batterie de traction fait l’objet, y compris après la livraison aux clients, de nombreux contrôles, évolution et corrections. Au vu des investissements consentis, pas un constructeur ne veut, en effet, que ses modèles zéro émission ne traînent une réputation de voiture peu fiable.

C’est exactement dans cette optique qu’Audi vient de lancer une paire de rappels qui concernent le vaisseau amiral de sa gamme électrique, l’e-tron GT. Ce coupé 4 portes, cousin de la Porsche Taycan, vient de fêter son troisième anniversaire et a déjà fait l’objet d’un restylage ou, plutôt, d’une mise à jour technique assez profonde.

Multiples imperfections

Dans le cas présent, ce sont des exemplaires de la première génération qui sont concernés. Homologués sous le type CE e1*2018/858*00005*, ils seraient possiblement plus d’un millier en France à devoir faire un détour chez un concessionnaire afin de faire procéder aux opérations référencées 931A et 931B.

Ces deux rappels sont complémentaires l’un de l’autre et touchent les mêmes véhicules. Ils visent à contrôler les batteries de traction des E-tron Gt appartenant aux millésimes 2022 à 2024 et, si nécessaire, à remplacer un ou plusieurs modules de traction. Sur certains de ses véhicules, il a, en effet, été repéré des défauts majeurs touchant, notamment, les anodes et/ les cathodes.

Immobilisation possiblement prolongée

Le contrôle de la batterie nécessitera 1 h 30 d’intervention. S’il s’avère qu’un ou des modules de la batterie sont à changer, ce sont jusqu’à 16 heures de main-d’œuvre quoi s’avéreront nécessaires.