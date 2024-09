2. Audi e-Tron GT restylée - Sur la route : plus efficace et amusante

EN BREF Grande berline électrique Restyling Moteur : 679, 856 et 925 ch Autonomie : entre 592 et 609 km

Commercialisée à partir du printemps 2021, l’Audi e-Tron GT est la seule berline électrique de chez Audi dans une gamme composée pour l’instant majoritairement de SUV (Q4 e-Tron, Q6 e-Tron et Q8 e-Tron) - en attendant la nouvelle A6 e-Tron. Cousine technique avec la Porsche Taycan avec laquelle elle partage de nombreux éléments techniques dont notamment la plateforme PPE, elle reçoit aujourd’hui comme ce fut le cas de la berline de Porsche des évolutions à l’occasion d’un restyling.

Partant du constat que l’Audi E-tron Gt affichait des lignes très séduisantes, les ingénieurs n’y ont donc apporté que de très légères modifications stylistiques. La principale nouveauté réside dans le fait que cette e-Tron va désormais être disponible en trois déclinaisons dénommées : S e-Tron GT, RS e-Tron GT et e-Tron GT Performance et chacune disposera de quelques détails spécifiques.

dailymotion L'e-Tron GT restylée devient le modèle Audi le plus puissant jamais commercialisé

Ainsi, c'est l’ensemble de la face avant qui a été repensée avec notamment de nouveaux projecteurs, mais aussi l’apparition d’ouïes d’aération verticales et un panneau central redessiné. La version S est équipée de lames horizontales en nid d’abeilles et d’un diffuseur inédit. Enfin, la RS Performance possède des bas de caisse, coques de rétroviseurs et panneau central en fibre de verre avec motifs façon camouflage que certains appellent carbone forgé.

Quelques retouches intérieures

Peu de changements également dans l’habitacle. Le style demeure globalement similaire si ce n’est l’adoption d’un volant à double méplat. La présentation de l’instrumentation a été revue avec de nouvelles informations sur la batterie et un fond d’écran blanc rendant hommage aux anciennes Audi RS2. Enfin, des garnitures inédites en bouleau et en carbone façon camouflage sont désormais au catalogue. L’ensemble qui se compose d’une instrumentation numérique de 12,3 pouvant être relayée par un affichage tête haute et d’un écran multimédia de 10,3 pouces se caractérise par une vraie personnalité et la qualité des matériaux ne prête à aucune critique.

Des aspects pratiques en deçà des attentes

Bilan plus mitigé en revanche pour les aspects pratiques : l’habitabilité arrière est correcte en étant très bonne pour l’espace aux jambes et plus limitée pour la garde au toit en raison de la chute de pavillon. Situation beaucoup moins élogieuse pour le coffre avec une contenance de 350 litres. C’est peu vu le gabarit de la voiture, et ce, malgré la présence d’un petit coffre à l’avant. Même constat pour les rangements intérieurs peu nombreux.

En revanche, Audi a amélioré l'accessibilité à sa berline avec un système qui rehausse la hauteur de caisse de 22 mm lors de l'ouverture de la portière. Celle-ci se rebaisse après que la porte soit refermée. Un dispositif rendu possible grâce à la suspension pneumatique.

De nombreux éléments mécaniques repensés

Finalement, les principales transformations sont invisibles puisqu’elles portent sur l’introduction de nouveaux moteurs et batteries. Toutes les versions de l'e-Tron restylée profitent d’une batterie de 105 kWh brute soit 97 kWh précédemment. On note aussi l’apparition de trois déclinaisons aux puissances croissantes. La S-Tron GT développe 679 ch, la RS e-Tron GT 856 ch à la place de 598 et la gamme est chapeautée par la version RS Performance forte de 925 ch, qui devient ainsi le modèle le plus puissant jamais produit par la marque aux anneaux. Les « RS » ont droit aussi à un boost de 95 ch pendant 10 secondes. Tout cela s’accompagne de couple camionesque avec respectivement 740, 865 et 1 027 Nm.