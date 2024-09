L'e-Tron GT restylée devient le modèle Audi le plus puissant jamais commercialisé

La gamme de l’Audi E-Tron GT restylée se compose de quatre finitions.

L’entrée le plus accessible « S e-Tron GT » (à partir de 128 500 €) offre la suspension adaptative, les quatre roues motrices, les jantes alliage 20 pouces, le pare-brise athermique et acoustique, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, le toit panoramique, les sièges sport avant électriques et chauffants, la navigation connectée, l’instrumentation numérique 12,3 pouces, l’écran multimédia 10,1 pouces, la recharge des smartphones par induction, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse, le système de précollision, l’aide au stationnement et l’avertissement de changement de ligne.

La S e-Tron GT (à partir de 138 250 €) ajoute les vitres arrière surteintées, l’intérieur cuir, le réglage électrique du volant, les sièges ventilés et à mémoire, le système audio Bang& Olufsen, les projecteurs Matrix LED, la caméra 360° et le chargeur embarqué 22 kW.

La RS e-Tron GT (à partir de 162 400 €) hérite des 4 roues directrices, des jantes 21 pouces, des boucliers avant et arrière spécifiques, des applications en carbone, de l’affichage tête haute, du virtual cockpit et des projecteurs laser.

Enfin, la RS e-Tron GT Performance (à partir de 175 350 €) se distingue seulement par les jantes et le kit carrosserie réservés à ce niveau.

Bien évidemment, tout cela peut être complété par une longue liste d’options à l’image du toit en carbone (4 300 €), des différents packs carbone (5 100 €), les freins carbone céramique (7 100 €) ou le toit opacifiant automatique (3 600 €).

Le point techno : difficile d'en demander plus Comme tout modèle, qui représente le haut de gamme d’une marque, la e-Tron GT fait la part belle à la technologie. Que ce soit en matière de sécurité, de confort ou de conduite, cette berline frappe fort et même très fort avec les roues directrices, la suspension pneumatique adaptive, les projecteurs laser, etc.