L'e-Tron GT restylée devient le modèle Audi le plus puissant jamais commercialisé

Avec ses 925 ch, l’e-Tron GT rejoint le club des marques sportives, qui s’approche de la barre mythique des 1 000 ch comme c’est déjà le cas de Tesla avec sa Model S Plaid (1 020 ch) ou de Porsche avec son Taycan Turbo S (1 050 ch). On exclue bien évidemment les constructeurs exclusifs comme Rimac aux tarifs délirants et caractéristiques stratosphériques. Toutefois, on peut s’interroger sur la pertinence de cette course à la puissance, qui, avouons-le, ne sert à rien et ressemble plus "à un concours de celui qui a la plus grosse" qu’à autre chose de plus concret. Alors certes, le 0 à 100 km/h est abattu en 2,5 s, mais on ne comprend pas d’ailleurs pourquoi la vitesse maximale est bridée à 250 km/h.

Si on met de côté cet aspect et sans surprise, le plus déboussolant est la poussée immédiate et ultra-violente notamment quand on enclenche le launch-control. Âme et estomac sensibles s’abstenir. Mais au-delà de l’augmentation des puissances, c’est surtout au niveau du comportement que cette e-Tron GT progresse. En effet, lors de son début de carrière, la comparaison avec sa cousine la Porsche Taycan n’était pas en faveur de la berline aux anneaux, car celle-ci souffrait de l’absence de roues arrière directrices présentes sur le modèle de Stuttgart. Cette lacune est comblée puisque la technologie est désormais disponible. Parallèlement à cela, la nouvelle e-Tron GT hérite d’une nouvelle génération de suspension pneumatique dotée de capteurs sur chaque roue.

L’introduction de ces deux technologies transforme de façon significative le comportement de cette grande berline. Ainsi, grâce aux roues directrices, elle gagne en agilité que ce soit au ralenti lors des manœuvres, mais surtout en conduite rapide avec virages avalés avec une grande facilité et vitesse quel que soit leur rayon, faisant même oublier le gabarit et surtout le poids de l’auto, qui avoisine les 2 400 kg. Les suspensions annihilent pour leur part tous les mouvements de caisse. L’e-Tron vire littéralement à plat et semble river à la route. Le nouveau calibrage de la direction et le freinage carbone céramique à 10 pistons continuent de rassurer, mais attention, il ne faut jamais oublier les lois de la physique, qui vous rappellent rapidement à l’ordre en cas d’excès d’optimisme, même si la débauche de technologie rattrape beaucoup de choses.

L’autre domaine de progression concerne la recharge. Désormais en courant continu, notre e-Tron GT peut accepter des charges allant jusqu’à 320 kW, mais au-delà de la puissance, c’est surtout la courbe qui évolue. Moins de pics et plus de palier. Audi annonce ainsi que sa berline est plus performante que celle avant le restyling, bien évidemment, mais aussi que les Tesla Model S et Mercedes EQS. De quoi passer de 10 à 80% de la batterie en 18 min. Un travail a aussi été effectué pour diminuer la température minimale de la charge afin d’accélérer cette manœuvre. L’autre nouveauté importante est l’arrivée du Plug & Charge si pratique. Plus besoin de sortir une quelconque carte pour charger. En courant alternatif, le tableau est moins idyllique avec une recharge de série de seulement 11 kW et 22 kW en option.

Enfin, pour ce qui est de la consommation, nous avons relevé une moyenne mixte de 24,2 kWh soit une autonomie réelle de 400 km.