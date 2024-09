L'e-Tron GT restylée devient le modèle Audi le plus puissant jamais commercialisé

La concurrence : de plus en plus aiguisée

Au moment de sa commercialisation, l’Audi e-Tron GT’avait principalement comme concurrente sa cousine la Porsche Taycan. En l’espace de 3 ans, les choses ont changé puisque les rivaux sont devenus plus nombreux avec les arrivées des Lotus Emaya, de la nouvelle Taycan, mais aussi de la Tesla Model S Plaid ou de la BMW i5 M60. Les Taycan et Model S sont les deux modèles les plus proches en termes de puissance, mais c’est le grand écart en termes de tarifs puisque l’américaine est facturée près de 110 000 € alors l’allemande demande le double avec un prix de plus de 200 000 €. L’e-Tron GT n’atteint pas de tel sommet, mais s'avère nettement plus onéreuse que d’autres rivales comme les BMW i5 et Lotus Emeya, beaucoup moins puissantes.

À retenir : des améliorations dans tous les sens

Avec ce restyling, Audi corrige les principales lacunes de sa grande berline électrique en lui apportant des technologies qui lui manquaient à l’image des 4 roues directrices ou du plug & charge, en renforçant le côté high-tech avec des suspensions adaptatives pneumatiques dernier-cri et en lui donnant de très forte capacité de recharge. Tout cela lui permet d’améliorer son confort, mais aussi son dynamisme, deux points essentiels pour ce modèle qui représente le porte-drapeau de la marque aux anneaux. Il doit marier ainsi marier plusieurs notions souvent antagonistes : plaisir de conduite, sportivité, confort et exclusivité. Avec ce restyling, l’Audi e-Tron GT réussi ce difficile mariage, mais à quel prix.

Caradisiac a aimé

Amélioration de l’autonomie

Charges plus puissantes et introduction du Plug & Charge

Efficacité de la nouvelle génération de suspension pneumatique adaptative

La présence des 4 roues directrices de série sur les versions RS

Meilleure agilité

Caradisiac n'a pas aimé

Coffre et habitabilité arrière limités vu le gabarit

Les prix très élevés et en forte augmentation

Le carbone façon camouflage

La course à la puissance inutile