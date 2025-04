L'AUDI E5 Sportback est-elle mieux que notre A6 e-tron électrique ?

Tout le monde connaît les Audi, rivales incontournables des BMW et des Mercedes depuis la nuit des temps partout dans le monde. Mais alors que le marché chinois se complique grandement pour les marques premium allemandes, la clientèle locale se tournant de plus en plus vers des modèles des marques nationales, Audi a décidé d’adopter une stratégie d’urgence pour lutter contre l’érosion de ses ventes dans l’Empire du milieu.

L’idée ? Développer rapidement une gamme de modèles spécifiquement conçus pour les goûts de la clientèle chinoise, en reprenant la technologie d’un grand groupe automobile local afin de gagner du temps. Pour cela, Audi a carrément lancé une sous-marque : « AUDI » en lettres capitales, qui dévoile la version définitive de son tout premier modèle au salon de Shanghai 2025.

L’équivalent de notre A6 e-tron

L’AUDI E5 Sportback mesure 4,88 mètres de long, à comparer aux 4,92 mètres de l’A6 e-tron qui vient d’être lancée sur notre marché. Mais elle repose sur une plateforme très différente de la PPE de cette dernière, avec une architecture mécanique signée SAIC et habillée par la marque allemande.

A l’intérieur, l’E5 Sportback possède un gigantesque écran panoramique de 27 pouces, fonctionnant avec un système d’exploitation spécifique (et des puces Qualcomm Snapdragon 8295). L’environnement intérieur rompu aux écrans et éclairages en tous genres doit plaire à la clientèle chinoise très friande de ces systèmes.

Technologie électrique de pointe

Bardée de capteurs pour la conduite semi-autonome (dont un LiDAR), l’E5 Sportback bénéficie d’une architecture électrique à 800 volts et promet de récupérer 370 km d’autonomie en 10 minutes. Elle développera entre 299 et 787 chevaux selon la version, avec 100 kWh en capacité maximale de batterie. La marque annonce une autonomie maximale de 770 km d’après le cycle d’homologation chinois très optimiste et un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes pour la version la plus puissante.

La commercialisation débutera en Chine à l’été 2025 et d’autres modèles de cette gamme suivront. Mais n’espérez pas les retrouver chez nous, elles ont vraiment été conçues pour là-bas.