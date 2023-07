Officiel : Bientôt des Audi électriques de technologie chinoise !

Fini, le temps où les constructeurs automobiles chinois copiaient les marques européennes et tentaient d’étudier leur technologie pour progresser ? En raison d’un contexte interne très particulier, Audi se retrouve aujourd’hui en position de faiblesse sur l’un de ses marchés clés : confronté à un retard de développement autour de la future plateforme SSP du groupe Volkswagen destinée à tous les modèles électriques, la marque cherchait une solution pour gagner du temps et développer le plus rapidement possible certains modèles pour le marché chinois.

Après avoir démenti les rumeurs, le constructeur d’Ingolstadt confirme de manière officielle son projet de collaborer étroitement avec une marque chinoise pour récupérer sa plateforme. C’est le groupe SAIC qui a été choisi par les Allemands, celui-là même qu’on connaît chez nous au travers de sa marque MG. Mais il ne sera pas question pour Audi de récupérer la plateforme de l’un de ces modèles à la vocation très abordable, ni d’utiliser celle de l’étonnante Cyberster que nous avons découverte il y a quelques jours. Non, cette collaboration portera sur la marque IM Motors, qui commercialise actuellement une grande berline électrique répondant au nom de « L7 » et prépare une L5 plus compacte.

Pour le marché chinois

L’objectif d’Audi sera de récupérer au moins une plateforme d’IM Motors pour servir de base à des modèles conçus spécifiquement pour le marché chinois. Le succès mondial d’Audi dépend beaucoup de ses performances dans l’Empire du Milieu et avec ce partenariat, le constructeur allemand espère mettre au point le plus rapidement possible des modèles calibrés pour la clientèle locale. La plateforme en question dispose d’une architecture à 800 volts, comme celle de l’Audi e-tron GT (et contrairement à la MEB du Q4 e-tron).