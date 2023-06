Les promesses impressionnantes des futures voitures électriques du groupe Volkswagen

Il existe actuellement plusieurs plateformes chez le groupe Volkswagen équipant ses voitures électriques. Les modèles modernes et grand public (Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.Buzz, Cupra Born, Cupra Tavascan, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron) reposent sur l’architecture MEB. La Porsche Taycan et l’Audi e-tron GT s’appuient elles sur la J1, une plateforme réservée à ces deux modèles d’exception à hautes performances. Dès l’année prochaine, les premiers modèles du groupe basés sur la nouvelle plateforme PPE apparaîtront que ce soit chez Porsche (Macan électrique) ou chez Audi (Q6 e-tron). Dans le même temps, la plateforme MEB doit se transformer en MEB+ pour améliorer ses capacités de charge et moderniser ses composants.

Ce n’est pas tout : Volkswagen planche toujours sur la plateforme SSP, une nouvelle architecture globale dont le développement avait pris du retard aux dernières nouvelles. D’après le patron du groupe allemand Oliver Blume qui s’est exprimé il y a quelques jours dans le cadre d’une grande conférence presse, le retard sera finalement rattrapé : la plateforme SSP doit équiper de premiers modèles de série dès l’année 2026 et non plus en 2028 comme cela avait été annoncé il y a quelques semaines.

Recharge rapide et puissance maximale colossale

Toujours d’après Oliver Blume, cette plateforme SSP à la technologie de pointe doit permettre de recharger les batteries de 10 à 80% en seulement 12 minutes, mais aussi d’atteindre une puissance maximale de 1 700 chevaux dans sa configuration la plus haut de gamme. Elle doit pouvoir équiper à terme quasiment tous les types de voitures électriques du groupe, des modèles compacts et grand public (Skoda, Volkswagen et Skoda) jusqu’aux autos les plus élitistes de Bentley et Lamborghini. Il s’agira d’une architecture extrêmement importante dans la stratégie de Volkswagen de limiter au maximum ses coûts de développer pour augmenter sa rentabilité. D’après Oliver Blume, l’architecture représente 75% des coûts de construction d’une voiture électrique contre seulement 10% d’une voiture thermique. On parle donc d’un élément crucial.

Via Autocar