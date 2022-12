Bientôt des Volkswagen électriques à l'autonomie de 700 km

Il y a quelques jours, nous évoquions les changements stratégiques à la direction du groupe Volkswagen en matière d’électrification. En raison de certains retards et autres problèmes liés aux coûts, le nouveau patron Oliver Blume aurait décidé de retarder l’arrivée de la nouvelle plateforme modulaire électrique SSP et de rallonger la durée de vie de la plateforme MEB actuelle, inaugurée par la Volkswagen ID.3 en 2019 (et équipant quasiment tous les nouveaux modèles électriques de chez Volkswagen, Audi, Skoda et Cupra).

Le groupe allemand confirme officiellement ce changement stratégique, en annonçant la mise au point de la plateforme MEB+, évolution de la MEB. Comme les bruits de couloir l’indiquaient, cette plateforme MEB+ améliorée augmentera sa capacité de charge rapide : au lieu de 135 kW actuellement, elle supportera du courant continu à 175 ou même 200 kW. Le communiqué de Volkswagen évoque également une autonomie maximale de 700 km pour les versions les plus généreuses de cette MEB+, avec probablement des batteries gigantesques (plus de 110 kWh bruts ?).

25 000€ en premier prix

Volkswagen précise aussi que cette plateforme MEB+ profitera d’une bien meilleure architecture numérique et effacera tous les problèmes logiciels de l’actuelle. Surtout, la marque prépare un modèle électrique d’entrée de gamme dont la tarification démarrera à 25 000€ environ.