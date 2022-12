Volkswagen change de stratégie sur l'électrique

A l’exception de la « vieille » e-Up et des deux ultra-sportives Porsche Taycan et Audi e-tron GT, tous les modèles électriques actuels du groupe Volkswagen reposent sur la plateforme MEB inaugurée en 2019 par la Volkswagen ID.3. Cette plateforme MEB devait équiper quasiment toutes les nouveautés à zéro émission du groupe jusqu’à 2026, avant d’être remplacée par la nouvelle plateforme SSP encore plus moderne.

Mais alors que le groupe Volkswagen vient de changer de patron (avec Olivier Blume en remplacement d’Herbert Diess), la nouvelle direction aurait décidé de modifier la stratégie sur les modèles électriques pour les années à venir. D’après les journalistes anglais d’Autocar, la durée de vie de la MEB sera rallongée d’environ deux ans. Un investissement d’un milliard et demi d’euros permettra de l’améliorer sensiblement, permettant notamment d’augmenter la puissance de charge rapide à près de 200 kW (contre seulement 135 kW actuellement). L’arrivée de la plateforme SSP serait ainsi repoussée vers l’année 2028. L’intérêt de ce décalage ? Optimiser la rentabilité du groupe. Rien que l’abandon du projet de construction d’une nouvelle usine à Wolfsburg, spécialement prévue pour la fabrication des éléments de la plateforme SSP, doit permettre d’économiser environ deux milliards d’euros.

Des performances suffisantes ?

Reste à savoir si une simple version améliorée de la plateforme MEB suffira à rester dans le coup, sachant que les progrès technologiques sont très rapides sur le marché actuel. Rappelons que Porsche et Audi doivent eux bénéficier d’une plateforme PPE spécifique et plus haut de gamme, qu’on verra notamment sur le nouveau Porsche Macan électrique. A priori, le déploiement de cette plateforme dédiée aux gros modèles de luxe du groupe Volkswagen n’est pas remis en question.