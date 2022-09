Chez Porsche, les nouveautés électriques vont prendre le pas sur les modèles thermiques

Porsche ne commercialise actuellement qu'un seul modèle 100% électrique, la berline Taycan lancée en 2020. Mais dans les années à venir, la gamme du constructeur de Zuffenhausen va considérablement changer de physionomie. On le sait, la marque prépare l'arrivée d'un nouveau Macan 100% électrique d'ici l'année 2024. D'après nos confrères anglais d'Autocar, Porsche planche actuellement sur de nombreuses autres nouveautés à zéro émission. Dès 2025, le Cayenne passera lui-aussi à la technologie électrique. Et ce n'est pas tout : un inédit SUV de plus de cinq mètres de longs à sept places doit être lancé d'ici 2025 avec une gamme dépourvue de moteurs à énergies fossiles. Quant à la Panamera, elle s'électrifiera totalement également avant la fin de la décennie.

Porsche ne renoncera pas pour autant aux véhicules fonctionnant avec du carburant classique, mais ces derniers ne bénéficieront plus de la même attention sur le plan technique : au lieu de concevoir des générations de modèles entièrement nouveaux, le constructeur allemand préfèrera remettre à niveau les autos déjà existantes. C'est le cas du Macan actuel récemment restylé pour la deuxième fois, qui cohabitera pendant deux ans dans la gamme avec le futur Macan 100% électrique. Il en sera de même pour les Panamera et Cayenne thermiques, qui bénéficieront de nouvelles mises à jour techniques pour étendre leur carrière jusqu'à la fin de la décennie. Ils demeurent hautement stratégiques pour Porsche notamment aux Etats-Unis et au Moyen-Orient et resteront au catalogue tant que la demande et les normes locales le permettront.

Plusieurs plateformes électriques

Toujours d'après Autocar, les futures Porsche électriques ne reposeront pas toutes sur la même plateforme technique. Les prochains Macan et Cayenne 100% électrique utiliseraient la plateforme PPE développée en collaboration avec Audi. Mais la future Panamera et la seconde génération de la Taycan, attendue pour 2027, se baseraient plutôt sur une nouvelle architecture SSP Sport, dérivée de la SSP du groupe Volkswagen. Le futur SUV électrique à sept places reposerait lui aussi sur cette plateforme SSP Sport mise au point par Porsche. Et la 911, dans tout ça ? Gageons qu'elle continuera sa carrière dans son coin avec une technologie exclusive à ce modèle : la voiture de sport allemande ne paraît en rien compatible avec ces nouvelles architectures électriques. Tant mieux, diront les puristes...