Le nouveau patron de Volkswagen veut accélérer sur l'électrique

C'était la grosse surprise de l'été au sein du groupe Volkswagen. Patron du géant allemand de l'industrie automobile depuis 2018, Herbert Diess était prié de partir pour laisser la place à Oliver Blume, le PDG de Porsche. Il se disait qu'au sein du board de Volkswagen, les décisions radicales prises par Herbert Diess en matière d'investissements sur l'électrique ne passaient pas auprès de ses membres les plus conservateurs. Les quelques problèmes rencontrés lors du lancement de la Golf 8 et surtout de celui de l'ID.3, de même que les soucis liés aux ordinateurs de bord de nombreux modèles du groupe, ont probablement joué aussi.

Une chose est sûre : ce départ d'Herbert Diess et la montée en grade du patron de Porsche ne signifient pas du tout que Volkswagen va ralentir sur l'électrique. C'est même tout l'inverse, d'après les premières déclarations d'Oliver Blume depuis son accession au poste le plus important au groupe : « Je suis un fan d’électro-mobilité et je compte bien continuer d'avancer dans ce chemin. Nous allons garder le rythme actuel et, partout où cela est possible, augmenter la cadence sur le développement des voitures électriques ».

Accélérer les ventes de voitures électriques

D'après Oliver Blume, il y a bien une grosse augmentation de l'intérêt des clients pour les voitures électriques et c'est donc le bon moment pour accélérer la transition vers cette technologie. Il vient de présenter un plan en 10 points pour augmenter les ventes de voitures électriques sur tous les principaux marchés du globe, tout en réduisant les coûts. Même chez Porsche -une marque dont il reste le directeur- il est prévu de vendre environ 80% de voitures électriques d'ici 2030. Si certains pensaient que le changement à la direction de Volkswagen pouvait potentiellement remettre en question la stratégie d'électrification du groupe, ils se trompaient.