Quelle Tesla Model 3 faut-il acheter ?

C’est grâce à elle que Tesla a pu éviter la faillite après des années d’une survie délicate en attendant la montée des cadences de production. Commercialisée en 2017 et arrivée chez nous au tout début de l’année 2019, la Model 3 a permis à Tesla de devenir rentable en atteignant des volumes de vente jamais vus depuis la création de la marque.

Arrivée à un moment où elle surclassait largement les modèles familiaux électriques des autres marques, la Model 3 a tout de suite plu chez nous malgré un design extérieur particulièrement consensuel et fade. La simplicité de son intérieur, où quasiment toutes les commandes passent par l’écran tactile central, qui séduit les néophytes autant qu’il dégoûte les puristes, a depuis été reprise par de nombreux autres constructeurs automobiles et la voiture reste aussi à la pointe de l’efficience grâce à son très bon aérodynamisme et son groupe motopropulseur peu énergivore.

Un restylage assorti d’améliorations techniques

Comme le SUV Model Y au début de l’année 2025, la Model 3 avait reçu une importante mise à jour assortie d’un restylage à la fin de l’année 2023. Devenue plus confortable grâce à un amortissement retouché, plus vivable avec de nouvelles fonctionnalités intérieures (sièges avant ventilés, écran tactile pour les passagers arrière…), elle bénéficie d’une efficience encore meilleure mais souffre aussi d’un défaut inédit : le remplacement des comodo classiques de clignotants par de petits boutons sur le volant, comme dans les Model S et X restylés. Des commandes vraiment peu pratiques une fois le volant tourné…

Une gamme conservée

Cette Model 3 restylée, interdite de bonus car toujours fabriquée en Chine (pour les exemplaires livrés chez nous), conserve la même gamme que la précédente mouture avec quatre déclinaisons au catalogue : la Propulsion à 39 990€, la Grande Autonomie Propulsion à 44 990€, la Grande Autonomie Transmission Intégrale à 49 990€ et la Performance Transmission Intégrale à 57 490€.

Elle ne possède qu’un seul niveau de finition, avec seulement des jantes de série différentes sur la version Performance et une présentation extérieure légèrement différente pour cette dernière (béquet arrière, badge sur la malle) et une présentation intérieure spécifique (habillages, sièges) en plus d’une suspension adaptative dont elle a l’exclusivité.