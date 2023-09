Nouvelle Tesla Model 3 restylée (2023) : la reine électrique est de retour

On l’attendait depuis le début de l’année dernière. Tesla dévoile enfin la version restylée de sa Model 3, la fameuse « Highland » qui améliore pour la première fois la berline électrique compacte depuis son arrivée sur le marché en 2018. Sachant que cette Model 3 était toujours considérée comme une référence absolue dans la catégorie des familiales électriques grâce à un prix très serré (41 990€ précédemment) et des prestations à la pointe en matière d’équipement de série et d’autonomie, inutile de préciser que la nouveauté attire l’attention.

Il n’y a cependant aucune révolution sur cette Model 3 restylée qui fait tout de même l’effort de se différencier facilement de l’ancienne sur le plan esthétique. Elle conserve ses proportions banales mais bénéficie d’une face avant plus épurée et de feux arrière modifiés. A l’intérieur, l’esprit ne change pas mais on remarque un écran tactile central de 15,4 pouces de meilleure qualité. Il y a aussi un système son plus performant (à 9 haut-parleurs sur la version de base et 17 haut-parleurs sur la variante Grande Autonomie). Hélas, Tesla a supprimé les comodo (comme sur les Model S et X), ce qui signifie qu’il faudra désormais appuyer sur le volant pour activer notamment les clignotants. On n’avait pas trouvé ça pratique sur la Model S Plaid. La qualité de finition serait en hausse d'après Tesla, tout comme celle de l'insonorisation.

Propulsion ou Grande Autonomie

Pour l’instant, la Model 3 restylée existe en version Propulsion de base et en variante Grande Autonomie à deux moteurs. La Model 3 Performance n’est plus disponible mais elle pourrait revenir au catalogue très prochainement. Dans sa version de base, la Model 3 affiche désormais une autonomie maximale de 544 kilomètres (ou 513 km avec les jantes de 19 pouces optionnels). Tesla ne donne aucun détail sur les batteries mais pour une berline familiale électrique affichée à 42 990€, il s’agit d’un chiffre excellent d’autant plus que l’auto abat le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes (et revendique 201 km/h en vitesse de pointe). La Model 3 Grande Autonomie affiche carrément une autonomie de 678 kilomètres (629 km avec les jantes optionnelles de 19 pouces) et coûte 50 999€. Là encore, c’est un excellent rapport au regard de ce que propose la concurrence.

A noter que la Model 3 de base pèse officiellement 1765 kg contre 1828 kg pour la Model 3 Grande Autonomie. Là encore, ces masses paraissent remarquablement basses quand on sait qu’une Hyundai Ioniq6 pèse au minimum 1930 kg.

Les livraisons de la Tesla Model 3 restylée débuteront en octobre sur notre marché. Pour l’instant, le Model Y (étroitement lié à la Model 3 sur le plan technique) n’évolue pas. Mais il devrait lui aussi recevoir une mise à jour dans un proche avenir.