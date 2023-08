La Tesla Model 3 restylée déjà en production ?

Nos confrères de la publication chinoise JRJ rapportent sur la toile de nouvelles informations à propos du rafraîchissement de la Tesla Model 3. D'après les rumeurs, la tricorps branchée n'est plus qu'à quelques jours d'entrer en production pour des livraisons prévues dans la foulée. Tout porte à croire que le lancement de la Tesla Model 3 est imminent.

Le média asiatique indique plus précisément que les manœuvres actuelles concernent les derniers tests de présérie. Les robots et les ouvriers emboîteront ensuite le pas sur la production à grande échelle. Si cette information se confirme, Tesla peut envisager de livrer ses premiers clients dès le mois d'octobre. Une bonne surprise sachant que l'intronisation officielle du restylage de la Model 3 n'a pas encore eu lieu.

Un look plus racé et des tarifs en baisse

De nombreuses évolutions intéressantes sont attendues pour la Tesla Model 3 restylée. Les bruits de couloir évoquent un design plus affûté -confirmé depuis par une photo publiée par le membre Reddit ffiarpg-, une batterie retravaillée pour une durée de vie plus longue et pour plus d'autonomie grâce à une densité énergétique supérieure. Cerise sur le gâteau, la Tesla Model 3 repoudrée déboulera probablement avec des tarifs en légère baisse. Rendez-vous dans quelques jours ou semaines pour confirmer tout ça.