Quelle Tesla Model 3 faut-il acheter ?

Objectivement, l’autonomie déjà intéressante de la Model 3 Propulsion de base suffit à une utilisation familiale y compris en voyage. Mais les possibilités offertes par la Model 3 Grande Autonomie Propulsion, capable de tenir plus de 400 kilomètres en voyage en roulant à 130 km/h même dans des conditions peu favorables, rend les 4 000€ de différence de prix très justifiables. Pour acheter un autre véhicule familial électrique aussi généreux sur le marché à ce niveau, il faut dépenser beaucoup plus d’argent (même si les autos comme la Volkswagen ID.7 proposent désormais de grosses remises).

Voilà pourquoi la meilleure version du catalogue de la Model 3 est pour nous cette variante Grande Autonomie Propulsion. A l’inverse, la Grande Autonomie Transmission Intégrale paraît totalement inutile. En revanche, les amateurs de conduite sportive auront un véritable intérêt à favoriser la Model 3 Performance qui affiche des qualités dynamiques et un niveau d’efficacité uniques sur le marché à ce niveau de prix : les autres machines capables de performances similaires coûtent au moins 20 000€ de plus et elle représente sans doute le meilleur « sleeper » du monde avec sa silhouette de berline un peu ennuyeuse.

Un cas unique sur le marché

Alors que le SUV Model Y se fait rattraper par des concurrents désormais capables de jouer sur le même plan au registre du rapport prix-prestations, la Tesla Model 3 possède toujours un boulevard puisque les rares autres berlines (BYD Seal , Volkswagen ID.7, Hyundai Ioniq 6…) coûtent toutes sensiblement plus cher. Ça reste un véhicule hautement recommandable, sans doute plus encore que le Model Y à l’efficience moins bonne (qui possède seulement l’avantage de son gigantesque coffre arrière à hayon).