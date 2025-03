Quelle Tesla Model 3 faut-il acheter ?

La gamme de la Tesla Model 3 compte donc quatre versions : deux équipées d’un seul moteur arrière, Propulsion et Grande Autonomie Propulsion, dont la puissance maximale se situe respectivement aux environs des 275 et 350 chevaux (Tesla ne communique pas officiellement sur le chiffre de puissance maximale). Les deux autres variantes, Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance, utilisent le même moteur synchrone à l’arrière et ajoutent un moteur asynchrone à l’avant. La Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale développe environ 400 chevaux, la Performance revendique officiellement 460 chevaux (c’est la seule à annoncer sa puissance).

La Model 3 Propulsion possède des batteries d’une capacité nette d’un peu moins de 60 kWh, toutes les autres variantes utilisant des accumulateurs plus gros (un peu moins de 80 kWh net sans chiffres officiels sur cette donnée).

Les quatre modèles affichent les autonomies maximales et performances suivantes (mais notez que le 0 à 100 km/h annoncé par Tesla est une mesure « glissée » un peu optimiste) :

Prix Autonomie max WLTP 0 à 100 km/h annoncé Puissance de charge max Propulsion 39 990€ 554 km 6,1 secondes 170 kW Grande Autonomie Propulsion 44 990€ 702 km 5,2 secondes 250 kW Grande Autonomie Transmission Intégrale 49 990€ 678 km 4,4 secondes 250 kW Performance 57 490€ 528 km 3,1 secondes 250 kW

Au volant de la Model 3 Propulsion, de la Model 3 Grande Autonomie Propulsion ou de la Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale, les sensations sont strictement les mêmes avec, comme seule différence, une intensité des accélérations qui vont de « copieuses » jusqu’à « très copieuses ». La consommation (à jantes identiques) étant quasiment la même sur toutes ces variantes (avec un léger avantage pour les variantes propulsion), c’est l’autonomie maximale qui constituera l’élément déterminant à l’achat.

Référence du marché des familiales électriques au registre de la consommation, la Model 3 Propulsion de base parvient à rester sous les 14 kWh aux 100 kilomètres dans la vie de tous les jours. Elle dépasse légèrement les 400 kilomètres d’autonomie en utilisation urbaine et péri-urbaine et peut approcher les 300 kilomètres à 130 km/h sur l’autoroute, ce qui reste très suffisant dans une utilisation polyvalente. En charge rapide, elle se contente de 170 kW en puissance maximale mais permet toujours de faire un 20-80% en moins de 30 minutes.

La Grande Autonomie Propulsion ajoute un gros matelas d’autonomie à ces chiffres déjà bons sur la version de base, avec une possibilité réelle d’approcher les 600 kilomètres sur une charge et de rester au-dessus des 400 km à 130 km/h sur l’autoroute. La charge rapide bénéficie aussi d’une puissance portée à 250 kW en pic et la voiture gagne en accélérations. Ces accélérations deviennent encore supérieures sur la variante Grande Autonomie à Transmission Intégrale mais sa mise au point dynamique ne change pas et ses quatre roues motrices serviront uniquement à ceux qui roulent souvent sur la neige en pneus hiver.

La Model 3 Performance, elle, ajoute justement une mise au point dynamique spéciale en plus de sa motorisation plus puissante : le fameux mode Piste qui permet de paramétrer finement la répartition de la puissance entre les deux trains, le niveau d’aides à la conduite et même d’optimiser la gestion de la batterie pour la conduite extrême. Équipée de ses gros freins et forte d’un châssis à la mise au point réellement excellente, elle procure un plaisir de pilotage extrêmement surprenant et ne possède aucune concurrente directe à ce niveau de prix. Alors que les anciennes Tesla Model S étaient uniquement bonnes à accélérer fort en ligne droite, c’est d’ailleurs la précédente Model 3 Performance (arrivée en 2019) qui avait introduit pour la première fois chez le constructeur américain une vraie maîtrise sportive dans les virages. Elle peut suivre une BMW M3 sur la route !