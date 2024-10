Bradée, la Volkswagen ID.7 électrique devient une bonne affaire

C’était l’une des très bonnes surprises de notre guide des promotions du mois d’octobre. Critiquée au lancement pour son prix élevé malgré de vraies qualités objectives, la grande Volkswagen Id.7 électrique a fait des efforts depuis ce temps pour intéresser une clientèle plus vaste sur notre marché.

Dans sa version Pro S équipée de grosses batteries de 86 kWh permettant de dépasser les 700 kilomètres d’autonomie, elle ne coûte « que » 61 690€ en berline et 62 390€ en break. C’est à la fois très cher en comparaison des familiales électriques les moins chères du marché (la Tesla Model 3 démarre à 39 990€) et peu quand on se rappelle qu’elle mesure près de cinq mètres de long, qu’elle offre une habitabilité impressionnante et qu’une Tesla Model S au gabarit similaire coûte plus de 92 000€.

41 840€ !

Depuis le début du mois d’octobre, Volkswagen France propose surtout une remise de 11 300€ sur le prix de l’ID.7 Pro en finition Life Max, normalement affichée 59 990€. De quoi faire descendre son prix à 45 840€, et même à 41 840€ car cela la rend éligible au bonus écologique français 2024. Sachant qu’elle revendique une autonomie maximale WLTP de 613 km, qu’elle dispose à ce prix d’un équipement de série généreux et qu’elle offre un niveau de confort absolument imbattable, la grosse berline électrique allemande devient ainsi une vraie bonne affaire sur le marché neuf. Même en comparaison de Tesla ou des marques chinoises !