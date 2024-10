Voitures neuves : les promotions d'octobre 2024

Le marché automobile français continue sa baisse et dans le même temps, certaines marques comme Volkswagen n’atteignent pas leurs objectifs en matière de ventes de voitures électriques. Deux raisons qui expliquent pourquoi de nombreuses marques continuent à offrir des remises conséquentes sur leurs modèles, surtout sur des véhicules électrifiés où elles peuvent approcher ou dépasser les 20%. Ce mois-ci, il y a ainsi de belles affaires à faire. Surtout si l’achat d’une grosse familiale électrique vous intéresse.

Les bonnes affaires du mois : Renault Mégane, Volkswagen ID.7

Outre les habituelles grosses promotions sur le stock de modèles neufs Seat (jusqu’à -23% sur l’Ibiza), Skoda (jusqu’à -26% sur l’Enyaq) ou MG (toujours -16% sur la MG4), on remarque ce mois-ci une promotion plus marquée sur l’Ariya électrique (-15,2%) qui peine à se vendre et sur la grosse Volkswagen ID.7, désormais remisée de 11 300€ (soit -18,8%). Comme cette dernière devient aussi éligible au bonus écologique grâce à cette remise, elle baisse même son prix de 25% ce qui commence à devenir sérieusement intéressant pour une grosse berline très bien équipée à l’autonomie généreuse.

Tout aussi intéressante, la vieille Renault Mégane propose des remises « efficaces ». Dans sa version hybride rechargeable de 160 chevaux encore en stock, elle baisse de 19% et coûte le prix d’une citadine haut de gamme. De quoi la rendre désirable même après toutes ces années…