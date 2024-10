Voitures neuves : les promotions d'octobre 2024

Opel

Ce mois-ci chez Opel, les remises ne sont pas les plus intéressantes mais elles ont toujours le mérite d'exister. Celles sur le stock sont plus intéressantes et celles sur les électriques augmentent aussi. Notez qu'il existe aussi un code promo pour avoir 300€ de plus que les prix ci-dessous.

-1000€ de réduction pour la Corsa à 18 400€ normalement affichée à partir de 19 400€, soit 5,15% de remise. La version Electric s'affiche à 30 500€ au lieu de 32 000€ (-4,6%).

-1000€ de réduction pour le Mokka normalement affiché à partir de 26 300€, soit 3,8% de remise.

-4000€ de réduction pour le Mokka Electric normalement affiché à 42 000€, soit 9,52% de remise.

-1500€ de réduction pour l’Astra à 29 650€ normalement affichée à 31 150€, soit 4,81% de remise.

-1500€ de réduction pour l’Astra Hybride rechargeable normalement affichée à 44 050€, soit 3,40% de remise. La nouvelle version électrique, affichée à 34 990€ au lieu de 38 990€, est à -10,25%.

-1500€ de réduction pour le Zafira Life affiché à 42 370€ au lieu de 43 870€ soit 3,42% de remise (E-Life affiché à 50 120€ au lieu de 51 620€, soit 2,9% de remise).

-1500€ sur le Combo Life affiché à 35 350€ au lieu de 36 850€ soit 5,65% de remise (e-Life affiché à 35 350€ au lieu de 36 850€ soit -4,07%).

-1500€ sur le Vivaro Combi à 36 250€ au lieu de 37 750€ soit 3,97% de remise (E-Combi affiché à 44 500€ au lieu de 46 000€ soit -4,07%).

-Des remises dans le stock de modèles disponibles. Par exemple, une Corsa à 15 900€ au lieu de 19 400€ (-18%).

Peugeot

Comme chaque mois chez Peugeot, il y a des remises sur toute la gamme et cette fois, elles augmentent. jusqu'à la fin du mois, il y a 1000€ de plus sur les modèles en cas de reprise.

-1830€ sur la Peugeot 208 restylée dans sa version de base Active affichée à 19 020€ au lieu de 20 850€, soit 8,8% de remise. La version électrique est à 32 080€ au lieu de 34 100€ (-5,9%).

-2860€ sur le 2008 dans sa version de base Active affichée à 23 840€ au lieu de 26 700€, soit 10,7% de remise.

-2990€ sur la 308 dans sa version de base Active Pack affichée à 28 880€ au lieu de 31 950€, soit 10% de remise. La version électrique E-308 s'affiche à 39 430€ au lieu de 42 500€, soit 9,6% de remise.

-3060€ sur le nouveau 3008 dans sa version de base Allure, affichée à 35 730€ au lieu de 38 490€ (soit 7,2% de remise).

-2910€ sur la 408 dans sa version de base Allure affichée à 34 090€ au lieu de 37 000€, soit 7,86% de remise.

-2800€ sur la nouvelle 508 affichée dans sa version de base Allure à 47 400€ au lieu de 50 200€, soit 5,58% de remise.

-2830€ sur la nouvelle 508 SW affichée dans sa version de base Allure à 48 670€ au lieu de 51 500€, soit 5,5% de remise.

-2800€ sur le nouveau 5008 affiché dans sa version de base Allure 37 690€ au lieu de 40 490€, soit 6,9% de remise.

-2130€ sur le Rifter à partir de 35 820€ au lieu de 37 950€, soit 2,96% de remise.

-Quelques remises à peine plus intéressantes sur les exemplaires en stock, comme le 3008 à 30 250€ au lieu de 36 570€ soit 17,3% de remise.

Renault

Il y a quelques jolies affaires sur les véhicules disponibles en stock chez Renault avec l'exemple d'une Mégane hybride rechargeable de 160 chevaux Techno à 33 736€ au lieu de 41 650€ soit -19%. Ou des remises parfois intéressantes sur des modèles comme le Captur, l'Austral ou l'Arkana.