Le marché automobile toujours en baisse, mais les électriques remontent

139 003 voitures neuves vendues en septembre 2024 sur le marché français contre 156 303 véhicules un an plus tôt. Il s’agit d’une nouvelle baisse du marché automobile français après celles d’août et juillet, chiffrée à -11,1%. Soit -1,8% de baisse au cumul sur les neuf premiers mois de l’année 2024, malgré un bon démarrage sur les premiers mois.

Dans le détail, on constate une baisse de 17,5% pour le groupe Stellantis en septembre 2024, avec notamment -29,9% pour Citroën, -28,7% pour DS, -44,4% pour Fiat et -27,5% pour Opel. Du côté du groupe Renault, la baisse est de -14,3% avec -31,5% pour Dacia tout de même. Notons la progression de Toyota à +19,2%.

Du côté des voitures électriques, la part en voitures neuves vendues remonte par rapport aux autres énergies. Alors que ces autos ne représentaient plus que 15% des ventes en août, elles atteignent 20% en septembre 2024 (au lieu de 19% le même mois de l’année dernière).

L’essence reste l’énergie préférée des acheteurs français sur les neuf premiers mois de l’année 2024, avec 31,1% du mix total pour les moteurs 100% thermiques à essence. Derrière, on trouve la technologie hybride avec 18,6% des ventes, juste devant le 100% électrique qui monte sur le podium avec 17,2% des ventes. On trouve ensuite l’hybridation légère (14%), l’hybridation rechargeable (7,8%) et le diesel (7,6%).

Le même trio de tête

Du côté des meilleures ventes, la Peugeot 208 reste en tête des modèles les plus écoulés avec 68 168 exemplaires livrés contre 67 156 pour la Renault Clio. La Dacia Sandero suit à distance avec ses 56 965 exemplaires vendus. Chez les électriques, le Tesla Model Y fait la course en tête en 11ème position du classement général. Notons aussi les très bonnes performances des SUV de Peugeot puisque le 2008 et surtout le nouveau 3008 devancent leurs concurrents respectifs de chez Renault.