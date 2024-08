Comment la Volkswagen ID.7 Tourer est devenue une bonne voiture électrique

EN BREF Grand break électrique 690 km d'autonomie WLTP Plus de 400 km sur autoroute A partir de 62 390€

« Comment Volkswagen pourrait réussir à séduire en nombre la clientèle européenne avec une voiture pareille ? », voilà ce qu’on se demandait à la fin de l’année dernière lorsque le constructeur allemand lançait chez nous son ID.7. Grosse berline électrique de 4,96 mètres de long, elle reprenait des batteries d’une capacité assez classique (77 kWh) mais coûtait sensiblement plus cher qu’un SUV familial électrique (62 650€ sans options en prix de base). De quoi la restreindre à une clientèle extrêmement limitée sur le papier, sachant qu’une Tesla Model 3 (certes beaucoup plus compacte) se négocie à partir de 41 490€.

Mais depuis, Volkswagen semble avoir écouté les critiques formulées à l’encontre de sa grosse familiale à zéro émissions. Non seulement elle a baissé le prix de son modèle (désormais affiché sous les 60 000€ et avec une très grosse remise additionnelle de 9 000€ !), mais la marque de Wolfsburg introduit aussi des batteries plus grosses à l’occasion du lancement de sa version break Tourer tout en conservant une tarification adoucie.

Déjà détaillée par nos soins lors de sa présentation « statique » au printemps dernier, la nouvelle ID.7 Tourer nous paraît plus séduisante esthétiquement par rapport à la berline. Sa silhouette de break lui convient mieux que la poupe visuellement très lourde de la berline, même si on ne parle toujours pas d’un canon de beauté. Au point pourra-t-on utiliser le terme « statutaire » en se référant à cette énorme routière de 4,96 mètres de long, qui avoue quelque 2 239 kg sur la balance en version Pro S (batteries de 86 kWh au lieu des accumulateurs de 77 kWh de l’entrée de gamme Pro).

Déjà bien connu (entre la présentation de l’ID.7 berline puis son essai, puis la présentation de l’ID.7 Tourer, puis celle de l’ID.7 Tourer GTX !), l’habitacle de l’ID.7 Tourer reste de bonne facture avec sa planche de bord rompue au tout numérique mais bien pensée. La qualité d’assemblage excelle à bord même si Volkswagen n’offre pas des habillages aussi haut de gamme que chez BMW (i5) ou Mercedes (EQE) et que la présentation demeure plus austère que chez ces vraies routières premium.

Comme nous l’avions déjà expérimenté dans les essais d’autres nouveautés récentes du groupe Volkswagen, l’interface MIB4 commandant le gros écran tactile de 15 pouces offre une bien meilleure efficacité que celles des ID.3 et autres ID.4 du début de la décennie. Même avec les petits boutons tactiles à retour haptique sur le volant et la commande de la climatisation imposant de passer par l’écran central pour changer l’orientation des buses (comme dans une Porsche Taycan), l’ergonomie de l’ID.7 nous semble satisfaisante. La taille du combiné d’instrumentation paraît ridicule mais il se complète en série d’un afficheur tête haute. Précisons tout de même que notre exemplaire d’essai possède le pack intérieur Executive à 2 330€ et le grand toit vitré contenu dans le pack Design Plus à 2 770€.

Outre des places arrière de limousine qui permettent de voyager à cette position avec bonheur, l’ID.7 Tourer augmente logiquement le volume de coffre avec 545 litres au lieu de 532 pour la berline. Le chiffre n’impressionne pas spécialement sachant qu’une Passat thermique offre 650 litres, mais on se situe bien au niveau d’une grosse routière. Notons au passage qu’on peut relever la banquette arrière en position « Cargo », avec une assise un peu plus verticale permettant d’augmenter le volume de coffre à 605 litres en quelques secondes. Malgré cette assise plus verticale, les places arrière restent alors tout à fait utilisables.