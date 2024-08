Comment la Volkswagen ID.7 Tourer est devenue une bonne voiture électrique

Sur la route, on retrouve sans surprise les sensations expérimentées lors de notre essai de l’ID.7 berline l’année dernière. Précisons que l’auto possède l’amortissement adaptatif DCC, contenu dans un pack qui coûte au minimum 1 390€. Serait-elle moins confortable sans cet équipement ? C’est très possible car notre ID.7 Tourer joue presque les tapis volants sur les chaussées parfois mauvaises de notre parcours d’essais. On se sent vraiment dans une voiture de luxe avec un haut niveau de filtrage des irrégularités routières, une excellente insonorisation et des prestations qui surclassent très largement celles d’autos de la classe inférieure comme les Tesla Model 3 et Y.

Certes, l’ID.7 Tourer ne verse pas dans les accélérations sidérantes communes à de nombreuses autos électriques haut de gamme, même si les 286 chevaux de son unique moteur arrière produisent une poussée plus que suffisante en toute situation. Le parcours d’essai en Suède, bourré de radars, ne nous a pas permis de jauger l’efficacité dynamique de la bête. Mais elle ne semble guère s’éloigner de la belle sérénité de l’ID.7 berline découverte l’année dernière.

Et la consommation, alors ? Un peu moins de 17 kWh aux 100 kilomètres au tableau de bord sur un parcours de 200 kilomètres très favorable aux économies d’énergie (avec seulement quelques portions d’autoroute à 110 km/h), mais la machine semble conserver une efficience proche de la berline malgré son aérodynamisme de break. Tablons sur moins de 21 kWh/100 km à 130 km/h sur l’autoroute, ce qu’il faudra évidemment vérifier lors d’un essai plus poussé. Annoncée pour 690 km d’après la fiche technique, la voiture pourra sans doute dépasser assez largement les 400 kilomètres à allure autoroutière avant de devoir recharger. Dépourvue d'architecture à 800 volts, elle demandera alors « moins de 30 minutes » pour repasser de 10 à 80% de charge avec 200 kW en puissance maximale en courant continu.