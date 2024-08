Comment la Volkswagen ID.7 Tourer est devenue une bonne voiture électrique

La Volkswagen ID.7 Tourer se décrit comme un grand break électrique. En tant que tel, il est quasiment tout seul sur le marché puisque les MG5 (à partir de 32 990€, Peugeot E-308 (à partir de 42 500€) et Opel Astra Sports Tourer Electric (à partir de 40 140€) évoluent dans une catégorie bien moins haut de gamme. Au contraire, la Porsche Taycan Sport Turismo (à partir de 106 027€) navigue dans les hautes sphères de l’ultra-luxe et au final, seule la BMW i5 Touring s’en approche avec un positionnement plus premium. Disponible à partir de 77 000€, cette dernière dispose cependant de batteries plus petites et d’un moteur à peine plus puissant (340 chevaux).

La comparaison avec les rares breaks thermiques du marché n’est pas aussi flatteuse : la Volkswagen Passat démarre à 43 890€ ou 53 990€ avec un niveau d’équipement similaire, mais avec un petit moteur essence de 150 chevaux. Certes, la variante hybride rechargeable de 204 chevaux demande au minimum 62 490€ dans la finition Élégance !

A retenir : la meilleure des grosses familiales électriques ?

Trop chère pour plaire à un public aussi large que les Tesla Model 3 et autres SUV électriques les plus répandus, la Volkswagen ID.7 possède en revanche tout pour devenir une vraie référence dans la catégorie des grandes familiales (électriques ou pas). Dans cette version Tourer Pro S, elle conserve le haut niveau de confort et d’efficience des autres variantes en optimisant l’autonomie maximale et le volume sans augmenter son prix. Avec de telles batteries, elle devient capable de voyager sur de longs trajets sans imposer de nombreuses recharges ce qui change totalement l’expérience pour les réfractaires à cette technologie. De quoi incarner une alternative crédible aux grandes familiales thermiques mais aussi aux SUV des gammes supérieures.

Caradisiac a aimé

Le confort remarquable

L'habitabilité aux places arrière

La finition et l'ergonomie à bord

Les performances plus que suffisantes

L'efficience

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix qui reste élevé

Le volume de coffre battu par la Passat thermique

Pas d'architecture 800 volts

Le câble type 2 en option !