Comment la Volkswagen ID.7 Tourer est devenue une bonne voiture électrique

De série, l’ID.7 Tourer profite d’un équipement de série généreux dans son unique niveau de finition Life Max avec les aides à la conduite de niveau 2, les caméras 360 degrés, les phares à éclairage matrix LED, les jantes de 19 pouces, ou même une peinture gratuite de série assez sympa (le « Bleu Denim » de notre modèle d’essai).

Mais on note tout de même quelques pingreries comme le câble de type 2 à 230€ et la pompe à chaleur à 1 150€. Les autres options se rassemblent sous la forme de packs et pour avoir le grand toit vitré, il faudra débourser 2 770€ pour le pack Design Plus qui comprend aussi l’amortissement DCC. Si vous ne voulez que ce dernier sans le toit vitré, il sera possible de n’ajouter « que » 1 390€ (avec en prime la direction à assistance variable).

Le point techno : les plus grosses batteries de la MEB Commune à tous les modèles électriques familiaux du groupe Volkswagen en dehors des modèles les plus haut de gamme de chez Audi et Porsche, l’architecture MEB reçoit désormais ces nouveaux packs de batterie de 86 kWh. Ils se limitent pour l’instant à la Volkswagen ID.7 et à l’ID.Buzz châssis long, car ils ne rentrent pas sur les modèles disposant d’un empattement plus court. Dans le même temps, les batteries de 77 kWh des autres modèles tendent à être remplacées par de nouveaux accumulateurs de 79 kWh à la technologie améliorée. La différence de masse entre les accumulateurs de 77 kWh et ceux de 86 kWh est de 43 kg.