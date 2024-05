BMW i5 Touring : l'électrique qui déménage (Essai)

EN BREF Jusqu’à 560 km d’autonomie Jusqu’à 1 700 l de volume de coffre À partir de 77 700 €

Si BMW s’est fait une image de voitures particulièrement plaisantes à conduire avec ses berlines à moteur 6-cylindres. Dans ce contexte, doit-on s’inquiéter d’un break électrique frappé du blason munichois ? Pas forcément.

Depuis fin 1991, la Série 5 se décline en un break Touring, et cela ne lui a pas nui. Bien au contraire, ce type de carrosserie est très prisé de la clientèle de ce modèle, qui en a acheté plus d’1,2 million en près de 33 ans. De plus, elle n’hésite pas à l’acheter en déclinaison 520d, dotée d’un 4-cylindres diesel. Le mythe de la voiture pour passionné de conduite en prend un coup… Dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce que le constructeur bavarois ne franchisse le rubicond en dévoilant le premier break zéro émission de son histoire : l’i5 Touring.

Nous nous trouvons en Bavière pour tester cette i5 Touring eDrive40. Autant la berline ne me séduit pas du tout à cause de sa petite poupe pincée et plongeante, autant le break affiche une prestance tout autre ! Voici une familiale très élégante, dynamique et élancée, même si on peut trouver disgracieux les énormes rognons (éclairés !) faisant office de calandre.

À bord, on retrouve l’immense dalle courbée de la berline regroupant l’instrumentation et le multimédia. Je ne suis vraiment pas fan, surtout avec ces affichages peu plaisants à l’œil (mais pourquoi ne pas digitaliser les magnifiques cadrans orange des BMW d’antan ?) même si je dois admettre que cette dalle est très réactive.

Autre grief : l’ergonomie fait les frais de cette digitalisation. Les commandes de clim sont exclusivement digitales, ce dont on ne peut se féliciter. De plus, pour régler les sièges, il faut recourir à la fois aux commandes physiques situées à côté du fauteuil et à l’écran central si on souhaite, par exemple, ajuster (en longueur et en hauteur) le bourrelet au bout de l’assise.

Curieusement, on n’a pas retrouvé non plus dans ces sièges, certes agréables, l’exceptionnel confort des anciennes Série 5.

La finition suit la même tendance. Dans l’i5, on découvre bien des revêtements à la texture originale, des commandes d’aérateurs très technologiques (d’un intérêt incertain car peu intuitives) et une molette iDrive entourée d’une sorte de cristal, mais aucun de ces éléments tape-à-l’œil ne saurait berner le regard sévère de votre serviteur qui repère des plastiques bas de gamme sur la partie inférieure de la planche de bord. Néanmoins, l’assemblage demeure, et on s’en félicite, impeccable.

À l’arrière, on s’installe à son aise, mais sans plus : vu la longueur de ce break, l’espace aux jambes semble même décevant.

Heureusement, la largeur et la hauteur sont généreuses et la banquette très confortable. Quant au coffre, il présente des formes très régulières, un plancher affleurant au seuil et des dossiers très faciles à rabattre : on tire sur un levier et ils tombent, dégageant un plancher plat. Un double fond permet par ailleurs de ranger le cache bagage et le câble de recharge : bien vu ! Mais la lunette arrière ouvrante a disparu… Toutefois, il revendique une capacité variant de 570 l à 1 700 l, des valeurs attractives, sinon révolutionnaires surtout pour un engin mesurant 5,06 m de long. On pourra en tout cas partir confortablement en vacances avec armes et bagages !