Il faut être se montrer un peu pervers pour trouver une similitude entre la nouvelle Volkswagen Id.7 Tourer et la Renault Laguna de troisième génération mais on se risque à faire le parallèle : pétrie de qualités, la berline familiale française souffrait à l’époque d’un physique pas vraiment avantageux qui convenait davantage sur sa déclinaison break « Estate » (sans doute pas au point de justifier son élection au titre de « plus belle voiture de l’année 2009 », certes). Et de la même façon, le nouveau break électrique allemand nous paraît plus agréable au regard par rapport à sa déclinaison berline même s’il ne visera probablement aucun concours de beauté.

dailymotion Présentation vidéo - Volkswagen ID.7 Tourer (2024) : la BMW i5 du peuple

Il s’inscrit d’ailleurs dans un genre encore rarissime pour l’instant sur le marché puisqu’on ne compte actuellement que quatre modèles de breaks à zéro émissions, dont un seul sur le même segment : la MG5 low-cost, la Peugeot E-308 compacte, la Porsche Taycan Cross Turismo à la vocation élitiste et la récente BMW i5 Touring aux spécifications techniques plus proches (mais avec un positionnement davantage « premium »).

Longue de 4,96 mètres comme la berline, cette ID.7 Tourer profite de sa silhouette modifiée pour augmenter sa garde au toit de 1 cm au niveau des places arrière (ou de 4 cm avec le toit vitré panoramique optionnel), un endroit particulièrement spacieux à vivre. L’habitacle inaugure d’ailleurs un équipement -certes dispensable- qui faisait jusqu’ici défaut à la berline, le mode « Wellness » permettant d’accompagner le conducteur de plusieurs ambiances en fonction de son état d’esprit (avec un « Break Mode » de 20 minutes conçu pour l’aider à roupiller pendant ses poses recharge). Ils jouent sur le son, l’habillage lumineux et les fonctions de massage du siège mais nous n’avons hélas pas eu le temps de les éprouver en profondeur pendant cette rapide présentation.

Sans surprise, l’ID.7 Tourer dispose d’un coffre généreux (mais pas d’un « frunk » avant) d’une capacité de 545 litres au minimum contre 532 litres pour la berline. Elle peut augmenter ce volume à 605 litres en mettant la banquette arrière dans sa position « Cargo » ce qui relève son dossier mais permet toujours d’installer des passagers malgré une assise plus verticale. On reste loin, tout de même, du volume d’une Volkswagen Passat Break qui culmine à 650 litres. Banquette rabattue, l’ID.7 Tourer se retrouve avec un plancher quasiment plat et un volume total de 1 714 litres. Là aussi, la Passat thermique fait encore mieux avec ses 1 780 litres.

Les mêmes groupes motopropulseurs que la berline

L’ID.7 Tourer reprend exactement les mêmes groupes motopropulseurs que la berline, avec le moteur AP550 de 286 chevaux connecté à des batteries de 77 kWh de capacité nette dans sa version de base. L’autonomie maximale annoncée en cycle WLTP tombe à 600 km au lieu de 625 pour la berline, la faute à un Cx moins bon à 0,25 au lieu de 0,23. Avec ces « petites » batteries, la puissance maximale de charge en courant continu se limite à 175 kW (10-80% annoncé en 28 minutes). Le haut de gamme conservera ce moteur de 286 chevaux mais avec des batteries de 86 kWh net correspondant à une autonomie maximale WLTP de 687 km d'après le communiqué officiel (sur place, on nous a plutôt donné le chiffre de 675 km). La puissance maximale de charge en courant continu grimpe alors à 200 kW et le 10-80% se fait en moins de 30 minutes.

Un tarif similaire à celui de la berline

Volkswagen France ne donne pas encore les prix de l’ID.7 Tourer mais précise que l’addition du break sera « similaire » à celle de la berline. Il faudra vraisemblablement compter sur un prix de départ aux alentours des 60 000€ à comparer aux 77 700€ minimum que réclame une BMW i5 Touring de 340 chevaux. Du côté des thermiques, la Passat démarre elle à 42 990€ avec son moteur essence de 150 chevaux. Les prestations de l’ID.7 sont cependant bien plus proches de celles de la BMW que de sa sœur thermique et celles du break devraient se situer au même niveau.