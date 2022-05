5. MG 5 (2022) - L'évaluation dans la catégorie, 37 critères analysés et notés

EN BREF 1er break de la marque 100% électrique A partir de 32 490 €

Au service marketing de MG, on ne manque pas d’humour : le 4 modèle de la marque vendu en Europe depuis son retour, en 2020, porte le numéro… 5. Cette MG5 est le premier break compact 100 % électrique vendu au monde. Une voiture qui est aujourd’hui sans rivales, mais pas forcément sans atouts, comme nous l’avons constaté après plusieurs centaines de kilomètres parcourus à son volant.

dailymotion Essai vidéo - MG 5 (2022) : MG fait le break

Extérieurement, la MG 5 paraît déjà datée. Logique, puisque la base qu’elle utilise, celle de la Roewe 350, date de 2012. Son profil élevé est un peu maladroit, mais il est justifié par des raisons techniques, notamment l’implantation des batteries dans le soubassement. En effet, la plateforme est, initialement, prévue pour des motorisations thermiques uniquement. Sur la finition Luxury de notre essai, on retrouve des jantes alliage de 17 pouces, systématiquement habillées de pneumatiques Michelin sur notre marché.

Par rapport aux modèles déjà disponibles sur certains marchés, ''notre’’ MG5 dispose d’une face avant fraîchement redessinée. Élément esthétique le plus moderne de ce break, elle se compose de projecteurs, intégralement à LED, effilés et d’une calandre totalement fermée. Au centre de cette proue, on retrouve la trappe de recharge.

À l’opposé, le dessin de la partie arrière est plutôt banal, notamment à cause du dessin massif des optiques. En revanche, c’est ici que l’on accède à l’une des qualités majeures de cette auto : un coffre particulièrement généreux. Avec 475 litres sous le cache bagages et jusqu’à 1 367 litres une fois la baquette rabattue, la MG 5 offre un volume de chargement plus important qu’un break hybride rechargeable tel que la Renault Mégane Estate E-Tech plug-in.

Contrairement à l’extérieur, la présentation intérieure est plutôt moderne. La planche de bord respecte totalement les canons actuellement en vigueur avec son dessin épuré, simplement perturbé par la présence d’une tablette. Cette dernière est, naturellement, entièrement tactile et regroupe toutes les fonctions multimédia ainsi que les commandes de climatisation. La définition de cet écran est plutôt bonne, mais accéder rapidement à certaines fonctions requiert une certaine pratique. Autre écueil en matière d’ergonomie, en mode GPS, l’affichage de la station de radio, de la température extérieure et de l’heure est trop petit. Quant au combiné d’instrumentations, il est entièrement digital, mais les possibilités de personnaliser son affichage sont moindres que chez la plupart des modèles européens. Il n’est, par exemple, pas possible d’y afficher les informations de navigation, même sous une forme simplifiée.

Dans cet habitacle, on retrouve un autre effet de style très en vogue : la console centrale flottante. Elle permet de ménager un espace conséquent pour déposer de menus objets. Dommage que MG n’ait pas doté ce rangement d’un chargeur à induction pour smartphone.

En matière de soin porté à la fabrication, on déplore la présence de plastiques uniformément durs. Mais les différents inserts sont particulièrement soignés. Laqués noir, imitation aluminium ou en tissu, il participe à l’impression de qualité. Impression ici rehaussée par la sellerie en similicuir gris clair, une option à 1 000 €.

D’un gabarit proche de celui d’une Renault Mégane Estate ou d’une Peugeot 308 SW, la MG 5 se montre plutôt habitable, notamment aux places arrière. La garde au toit et l’espace dévolu aux jambes des passagers permettent ainsi d’envisager sans peine les trajets avec 4 adultes à bord.