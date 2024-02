Nouvelle BMW Série 5 & i5 Touring (2024) : le plus gros break de la marque

ancée l’année dernière, la BMW Série 5 de la génération G60 gagne enfin sa variante break. La nouvelle Touring s’impose d’ailleurs comme le plus gros break de toute l’histoire de la marque à l’hélice, avec une hauteur totale de 5,06 mètres soit 97 millimètres de plus que la berline. A titre de comparaison, la Mercedes Classe E break que nous essayions il y a quelques jours mesure 4,95 mètres de long. Oui, elle est vraiment longue cette nouvelle Bmw !

Sa rivale de la marque à l’étoile conserve cependant l’avantage au niveau du volume de coffre, avec 615 litres en version thermique contre « seulement » 570 litres pour la nouvelle Série 5 Touring. Banquette rabattue, la Mercedes domine aussi avec 1 830 litres contre 1 700 pour la nouvelle arrivante. Disons qu’il restera tout de même largement de quoi aider aux déménagements dans tous les cas ! BMW annonce une banquette fractionnable 40:20:40 et des compartiments de rangement sous le coffre, notamment pour ranger le filet de séparation et le cache-bagages.

Côté style en tout cas, il n’y a pas vraiment de surprise puisqu’il s’agit là d’un portage tout ce qu’il y a de plus classique de la berline en break. Mais la vue de trois quarts arrière ne paraît pas pataude malgré la longueur interminable et l’empattement géant.

Diesel ou électrique

En France au lancement, les clients choisiront entre quatre versions pour ce nouveau break BMW. Deux diesel sur la base de la Série 5 Touring et deux groupes motopropulseurs à zéro émissions sur celle de la i5 Touring, le premier break électrique de la marque. La 520d développe 197 chevaux pour 400 Nm de couple et la 520d xDrive y ajoute comme son nom l’indique une transmission intégrale au lieu de la simple propulsion. Côté i5 électrique, la eDrive40 développe 340 chevaux et 430 Nm de couple, ce qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et de filer à 193 km/h. la M60 xDrive ajoute un second moteur à l’avant et développe 601 chevaux en puissance totale pour 820 de couple (seulement pendant la procédure de launch control). Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et peut filer à 230 km/h.

Ces deux variantes électriques disposent de batteries d’une capacité nette de 81,2 kWh comme la berline i5. L’autonomie de la i5 dDrive40 se situe entre 489 et 560 km selon la version et celle de la M60 xDrive se situe entre 445 et 506 km. La puissance de charge maximale en courant continu est de 205 kW et de 22 kW en courant alternatif.

Côté prix, Comptez 66 600€ pour l’entrée de gamme diesel et 77 700€ pour la i5 la moins puissante. BMW France précise déjà que des versions hybrides rechargeables rejoindront bientôt le catalogue et on sait que la future M5 aura elle aussi droit à cette variante de carrosserie. Ça n’était plus arrivé depuis la M5 E60 V10 !