En bref : Nouvelle carrosserie break essence / diesel microhybride essence / diesel hybride rechargeable 2 550 € de plus que la berline à partir de 67 300 €

Véritable institution depuis la génération S123 lancée en 1978 (issue de la berline W123), le break routier a toujours proposé des capacités de chargement exemplaires chez Mercedes, et cela avant même l’apparition des SUV. Mais depuis 2003 et l'arrivée de la S211, la firme de Stuttgart y ajoute un profil particulièrement fluide.

Forcément, la dernière génération de Classe E nom de code S214 applique la même recette avec des lignes encore plus élancées qui se caractérisent notamment par une découpe des vitres de custodes courbée façon CLA Shooting break ainsi qu'une lunette plus inclinée, et auxquels s’ajoutent les éléments inaugurés par la berline comme les poignées de portes escamotables, des projecteurs soulignés par des vagues, une calandre noire laquée et des feux arrière amincis adoptant une nouvelle signature lumineuse en étoiles.

dailymotion Essai vidéo - Mercedes Classe E break (2024) : le déménageur Teuton !

Si le surcoût de 2 550 € peut paraître un peu élevé par rapport au modèle à malle, il est justifié en partie par le montage en série d'une suspension pneumatique à correction d'assiette à l'arrière, plus adaptée aux charges lourdes.

Reste à savoir si ce profil tendu ne réduit pas les cotes de la célèbre familiale à hayon. Cela aurait été le cas si Mercedes n'avait pas eu l'idée d'allonger la Classe E. En gagnant 11 cm d’un pare-chocs à l’autre, le break s'annonce moins facile à stationner mais préserve ses volumes avec 1 675 dm3 maxi pour notre version hybride rechargeable, contre 1660 auparavant, alors que la batterie a grossi. On appréciera surtout que cette dernière soit mieux intégrée puisqu'elle ne forme plus une poutre transversale contre les dossiers arrière mais occupe toute la surface sous le plancher, dégageant ainsi une surface plane propice aux chargements.

Et pour ceux qui souhaiteraient encore plus de volume, des versions micro-hybrides sont également proposées et offrent jusqu’à 1 830 litres. Intéressant même si le GLE, pendant SUV de la gamme, ainsi que certaines générations de Classe E break, proposent environ 2 000 litres…

Banquette en place, le coffre demeure tout juste acceptable dans l’absolu ici avec 460 dm3 sous la tablette, mais atteint 615 dm3 en versions micro-hybrides. Quoi qu'il en soit, un filet de retenue permet de rajouter encore des bagages jusqu'au plafond.

Un habitacle tiré à quatre épingles

Les places arrière ne sont pas en reste avec des assises latérales parfaitement creusées soutenant idéalement les cuisses, un espace aux genoux géant, de grands rangements et une clim quatre zones. Hélas, la place centrale demeure, comme toujours dans cette catégorie, étroite, dure et encombrée par le tunnel de servitude.

Outre ses bonnes capacités d’accueil, le break Classe E avance une planche de bord tirée à quatre épingles et dotée d’écrans perfectionnés, en particulier sur notre modèle d’essai très optionné qui ajoutait, en plus du géant système multimédia de 14,4’’ monté en série, une instrumentation numérique améliorée offrant de nombreuses possibilités d’affichage et des effets 3D (1 200 €).

Et ce n'est pas tout puisqu'un second écran multimédia est également proposé (1 850 €). Parfaitement intégré sous la même surface vitrée que son homologue central, celui-ci permet au passager de gérer la navigation, le système audio ou de regarder des vidéos. Sécurité oblige, il se brouille automatiquement si le conducteur, surveillé par une caméra, tente de le regarder. Cette caméra permet également de suivre une visioconférence, à l’arrêt bien sûr.

Autre nouvelle fonction à se rappeler à notre souvenir : la Classe E peut enregistrer des routines prédéfinies, comme téléphoner à un proche à un jour de la semaine précis, baisser une vitre ou actionner la clim en fonction de la température extérieure. Elle peut même suggérer ces actions si elle remarque une habitude.

Si l’ensemble se montre assez intuitif, la multitude de fonctions impose un peu de pratique pour s’y retrouver et par ailleurs, les commandes tactiles du volant génèrent parfois quelques fausses manipulations… Enfin, nous avons beaucoup pesté contre la commande vocale qui croyait entendre des voix au point de s'inviter dans les conversations, d'appeler des correspondants ou de lancer la navigation sans lui avoir demandé.