Il y a quelques jours, nous vous présentions la toute nouvelle Volkswagen ID.7 Tourer sur Caradisiac. Il se trouve que le break électrique n’était pas tout seul sur le lieu « secret » où les journalistes avaient été conviés : le constructeur allemand nous y montrait également sa nouvelle ID.3 GTX et la version « sportive » de sa grande familiale, reprenant elle aussi le badge GTX.

dailymotion Volkswagen ID.7 GTX Tourer (2024) : chasseuse de BMW i5 Touring (présentation vidéo)

Comme pour l’ID.3, ces trois lettres ne désignent pas une version vraiment radicale quand elles concernent l’ID.7 Tourer. La routière conserve en effet son moteur électrique AP550 de « nouvelle génération » sur le train arrière, en y ajoutant simplement un second moteur sur le train avant (le « AK150 » de 109 chevaux) pour arriver à une transmission intégrale produisant 340 chevaux en puissance maximale. Exactement comme sur les autres véhicules du groupe Volkswagen déjà équipés de ce groupe motopropulseur, les Cupra Tavascan, Volkswagen ID.4/ID.5 GTX, Audi Q4 e-tron et autres Skoda Enyaq RS.

340 chevaux, c’est aussi la puissance de la toute dernière BMW i5 Touring dans sa version de base équipée d’un seul moteur. Pas illogique puisque ces deux grands breaks électriques intéresseront probablement une clientèle similaire, la marque de Wolfsburg espérant arracher quelques adeptes des marques premium grâce à une présentation plus enjouée à défaut de devenir vraiment agressive (dans le même esprit que sur les précédents modèles GTX de Volkswagen). Au-delà des boucliers et jantes spécifiques, l’ID.7 Tourer n’impressionne pas vraiment par sa sportivité visuelle.

A l’intérieur non plus malgré sa sellerie en microfibre et ses petits liserés rouges placés ça et là. La GTX embarque les mêmes petites nouveautés que l’iD.7 Tourer que nous vous montrions la dernière fois avec des fonctions inédites sur l’interface MIB4, l’intégration de ChatGPT en commande vocale et des places arrière plus généreuses que jamais grâce à une garde au toit plus haute que dans la berline. Le coffre reste à 545 litres de volume (ou 1 714 litres une fois la banquette rabattue). A titre de comparaison, la BMW i5 Touring légèrement plus grosse (5,02 mètres de long contre 4,96 mètres pour la Volkswagen) revendique respectivement 570 et 1 700 litres à ce niveau.

Une seule taille de batterie en GTX

L’ID.7 GTX Tourer impose les grosses batteries de 86 kWh (bientôt disponibles en haut de gamme sur l’ID.7 « normale » disposant d’accumulateurs de 77 kWh en entrée de gamme). Pas encore homologuée, l’autonomie maximale se situera aux environs des 650 kilomètres et les batteries pourront se recharger de 10 à 80% en 30 minutes avec une puissance maximale en courant continu fixée à 200 kW.

Pas aussi chère qu’une BMW i5 Touring

On ne connaît pas encore le prix de l’ID.7 GTX Tourer mais on espère que son addition restera sous les 70 000€ sachant que la BMW i5 Tourer de 340 chevaux (batteries de 84 kWh, autonomie maximale de 560 km) démarre à 77 700€. Volkswagen ne peut sans doute pas se permettre de positionner son break électrique aussi cher que celui des marques premium allemandes. Ces modèles-là ne toucheront probablement qu’une clientèle très rare chez nous et objectivement, le badge GTX ne semble pas apporter grand-chose par rapport à l’ID.7 Tourer « normale ».