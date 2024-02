Présentation vidéo - BMW i5 Touring (2024) : le premier break électrique premium du marché

Lancée en 2023, la nouvelle génération de Série 5, la berline familiale de Bmw, gagne aujourd’hui une variante break, au nom de code G61. Une déclinaison qui représente la majorité des suffrages dans l’Hexagone (environ 58% des ventes de Série 5). Ce Touring attendu au printemps prochain mesure au centimètre près la même longueur que la berline, à savoir 5, 06 m.

La principale différence se joue sur le dessin du pavillon arrière étiré, offrant pour l’occasion des proportions un peu moins étriquées que la berline. Les deux voitures sont fabriquées sur la même plateforme modulaire dans l’usine allemande de Dingolfing et partagent l’ensemble des motorisations (ce qui n’était pas le cas pour la génération précédente). On retrouve par ailleurs tous les éléments esthétiques de la nouvelle Série 5 à l’image de l’imposante calandre, des feux affinés et des lignes de caisse haute et des éléments de carrosserie taillés à la serpe. Les feux arrière, en forme en L, entourent un hayon motorisé qui donne accès à un coffre logiquement plus grand que celui de la berline.

Fabriquer plusieurs versions sur une même plateforme impose quelques concessions. Il est difficile d’optimiser le thermique au détriment de l’électrique ou de l’hybride rechargeable. Le volume de coffre de la i5 Touring est donc fixe pour toutes les motorisations, cela s’explique par l’espace alloué aux batteries sous le plancher. Il faudra compter sur 570 litres de base et jusqu’à 1 700 litres une fois la banquette arrière rabattue. C’est un score suffisant pour une famille mais c’est en dessous de sa rivale allemande, la Mercedes Classe E break. Une redoutable concurrente qui exploite mieux les volumes. Plus petite d’une dizaine de centimètres elle s’avère plus logeable (615 à 1830 litres).

Pour les aspects pratiques, les clients pourront compter sur une banquette fractionnable 40/20/40, et un compartiment de rangement sous le coffre. Rien de vraiment révolutionnaire sur le marché du break haut de gamme. On aurait aimé des rangements supplémentaires comme par exemple un coffre à l’avant pour loger les câbles de recharge par exemple. Les passagers seront aussi bien traités qu’à bord de la berline avec un espace à vivre généreux. Les grands gabarits apprécieront l’espace aux jambes, le dessin et le moelleux de la banquette arrière.

L’habitacle est sans grande surprise calqué sur celui de la berline. On y retrouve un cockpit moderne, bien construit et technologique. A l’image du BMW Curved Display, cet imposant écran central entièrement connecté. Ce dernier dispose d’une connexion 5 g, de mises à jour à distance et d’un tas de divertissements et de fonctions pratiques dédiées à l’électrique. On retrouve également une batterie d’équipements haut de gamme comme l’affichage tête haute à réalité augmentée, le toit panoramique en verre ou encore le système audio Bowers & Wilkins avec 18 haut-parleurs. Bienvenue en 2024. BMW signale que les sièges, le tableau de bord, les panneaux de portes ainsi que le volant de la nouvelle BMW Série 5 Touring sont équipés de série d'un intérieur entièrement végan.

En France au lancement, les clients auront le choix entre quatre versions pour ce nouveau break BMW. Le diesel 520d de 197 chevaux sera proposé en 2 ou 4 roues motrices tout comme l’électrique. La motorisation cœur de gamme eDrive40 de 340 chevaux sera disponible en propulsion alors que la M60 xDrive comme son nom l’indique recevra le renfort d’un second moteur à l’avant. Cette méchante version de plus de 600 ch efface le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et peut filer à 230 km/h.

Dans les deux cas ces variantes électriques disposent de batteries d’une capacité nette de 81,2 kWh. L’autonomie de la i5 dDrive40 se situe entre 489 et 560 km selon la version et celle de la M60 xDrive se situe entre 445 et 506 km. La puissance de charge maximale en courant continu est de 205 kW et de 22 kW en courant alternatif. BMW a enrichi le sélecteur de conduite d’un mode « Max Range » qui améliore l’autonomie jusqu’à 25 % en réduisant les performances et les fonctionnalités de confort. Comme le reste des électriques de la gamme, la nouvelle BMW i5 Touring dispose d’un système de pré-conditionnement (manuel ou automatique) de la batterie afin d’optimiser la charge rapide. Le châssis offre quant à lui une suspension pneumatique sur l’essieu arrière et peut s’enrichir de roues arrière directrices.

L’écart de prix pour passer du break à la berline est de 1 500 €. A ce prix vous aurez du style et du coffre en plus. Il faudra Comptez 66 600 € pour l’entrée de gamme diesel et 77 700€ pour la i5 de base. Des versions hybrides rechargeables rejoindront le catalogue cet été suivi par une M5 Touring abritant un V8 hybride rechargeable.