Si Volkswagen avait osé commercialiser son extravagante supercar W12 à la fin des années 90, nous ne pourrions pas écrire la phrase suivante : la toute nouvelle ID.3 GTX que nous avons pu approcher s’impose comme la propulsion la plus puissante de toute l’histoire de la marque. Il faut dire que les propulsions restent assez rares culturellement chez Volkswagen, même si elles se répandent ces derniers temps avec l’électrification de sa gamme (la plateforme MEB envoyant la puissance aux roues arrière par défaut sur les modèles compacts et familiaux).

dailymotion Volkswagen ID.3 GTX (2024) : timide mais puissante (présentation vidéo)

Alors qu’elle se limitait jusqu’à présent à 204 chevaux, la compacte ID.3 basée sur cette plateforme MEB passe enfin la barre des 300 chevaux dans sa nouvelle déclinaison GTX. Comme la Cupra Born VZ dévoilée il y a quelques jours, elle inaugure une nouvelle batterie qu’elle connecte au moteur AP550 découvert d'abord sur la berline ID.7. Avec 286 chevaux « sous le capot » ou même 326 chevaux sous celui de la version « Performance » haut de gamme. Elle développe 545 Nm en couple maximum comme sa cousine mais pour une raison inconnue, elle revendique un petit cheval de plus.

Esthétiquement, la formule ne diffère pas vraiment de l’esprit de celle de l’Ibérique. Ll’ID.3 reprend les codes « GTX » découverts sur les ID.4 et ID.5 arborant le même badge, avec des boucliers un peu plus « agressifs » et des jantes spécifiques de 20 pouces. Elle paraît toujours un peu plus « gentille » que les Golf thermiques les plus radicales, même si elle atteint quasiment la puissance de la R qui reviendra d’ailleurs très vite au catalogue avec 333 chevaux au minimum.

Et il n’y en a pas que pour le sport : outre un habitacle dont les sièges et l’habillage général ajoutent eux aussi quelques touches de rouge et un peu de « radicalité », l’ID.3 GTX dévoile un nouvel écran tactile central de 12,9 pouces en remplaçant de l’ancien afficheur de 11,9 pouces, fonctionnant via l’interface MIB4, qui se retrouvera prochainement sur le reste de la gamme ID.3. Elle change aussi de place son sélecteur de boîte de vitesses, désormais sous la forme d’un commodo à droite de la colonne de direction.

De meilleures batteries

Au lieu des accumulateurs de 77 kWh présents sur l’ID.3 haut de gamme actuelle, l’ID.3 GTX embarque donc une nouvelle batterie d’une capacité de 79 kWh. Capables d’accepter de la recharge rapide jusqu’à 175 kW de puissance en courant continu (contre 170 pour les anciennes), elle permet également d’augmenter l’autonomie grâce à une meilleure chimie (et la consommation inférieure du nouveau moteur) : environ 600 km d’après le chiffre non définitif avancé par Volkswagen, alors que l’ID.3 actuelle ne pouvait pas dépasser les 573 km.

Et le sport ?

Cette ID.3 GTX pourra défier une Golf GTI en ligne droite puisqu’elle revendique un 0 à 100 km/h abattu en 5,6 secondes (contre 5,7 pour la nouvelle Cupra Born VZ). Mais même si le constructeur allemand précise que la mise au point dynamique a été revue (barres antiroulis renforcées, trains roulants aux réglages changés, direction progressive recalibrée…), elle ne s’annonce toujours pas aussi radicale en conduite sportive que les Golf GTI et R de ce que nous avons compris. Le label GTX correspond donc toujours à une formule moins sportive que le « GTI » qui se convertira d’ailleurs à l’électrique dès 2026 avec l’arrivée de l’ID.2 GTI.

Intéressante à moins de 50 000€ ?

Au final, cette ID.3 GTX dont on ne connaît pas encore le prix français se décrit plutôt comme une version haut de gamme de la compacte électrique plutôt que comme une véritable version sportive. Avec sa présentation léchée et son autonomie généreuse, elle pourrait détourner quelques clients de la Tesla Model 3 Grande Autonomie (50 990€, environ 440 chevaux, 678 km d’autonomie maximale) à condition de garder un prix raisonnable et, pourquoi pas, de profiter d’une petite remise pour bénéficier du bonus écologique 2024. L’arrivée de la nouvelle batterie de 79 kWh dans la gamme permettra aussi de découvrir bientôt une ID.3 capable de dépasser les 600 km à un prix plus doux sachant que l’ID.3 77 Pro S (77 kWh) démarre actuellement à 44 310€.

Précisons que l’ID.3 aura bien droit à une homologation de voiture à cinq places, après quelques soucis de conception qui ont obligé Volkswagen à homologuer sa compacte électrique en quatre places et donc à zapper le bonus écologique français !