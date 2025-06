Camouflée en Volkswagen Polo, la future Volkswagen ID.2 fait sa première apparition !

Les techniciens qui s’occupent des prototypes chez Volkswagen ont du génie. Car il est difficile de reconnaître sous un habillage de Volkswagen Polo, la future Volkswagen ID.2. Si c'est difficile, ce n'est pas impossible pour nos chasseurs de scoop. Ils ont tout de suite découvert la supercherie. Pourtant, chez Volkswagen, on a franchi une étape dans l’art du camouflage.

Regardez bien la poignée de la porte arrière, ce n’est qu’une illusion puisqu’il s’agit d’un autocollant ! La vraie poignée se trouve plus haut juste derrière la vitre ! Les projecteurs et les feux arrière sont protégés par des autocollants qui camouflent une partie de leurs contours. Ainsi les feux arrière de la future ID.2 seront bien plus fins que ces faux feux de Polo.

Projecteurs modifiés, calandre factice, l’ID.2 est encore secrète

Ce que les techniciens de Volkswagen n’ont pas réussi à camoufler, ce sont les dimensions extérieures de l’auto qui affiche une taille compacte et un porte-à-faux avant très court. À l’avant, si la calandre est factice, ce n’est pas le cas de la large prise d’air qui se situe dans le bouclier. Pour le reste, il faudra pour se faire une idée du modèle définitif se tourner vers le concept-car ID. 2All de 2023 qui affichait une bonne partie des lignes de la future auto.

Une entrée de gamme électrique en cache une autre chez VW

La future ID.2 de Volkswagen devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année 2026 et devrait être proposée à 25 000 € (hors bonus). Avec cette auto, Volkswagen veut relancer ses ventes dans l’électrique et proposer une voiture plus abordable que ses ID.3, ID.4, ID.7 qui ont un peu de mal à se vendre. L’ID.2 ne restera pas longtemps l’entrée de gamme électrique de Volkswagen puisque le constructeur allemand prévoit de produire une auto plus petite qui sera commercialisée à 20 000 €. Celle-ci s’inspirera du style du concept-car Volkswagen ID. Every1 qui a été présenté cette année.