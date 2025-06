Le Volkswagen ID.4 devient le SUV électrique familial le moins cher du marché

Depuis l’année dernière, Volkswagen a décidé de sacrifier ses marges pour augmenter la production et les commandes de ses modèles électriques. Ses ID.3, Id.4 et autres ID.7 s’imposent ainsi parmi les meilleures ventes électriques du marché européen grâce à de grosses remises qui concernent l’ensemble de sa gamme.

Et le constructeur allemand en remet une couche sur son SUV familial l’ID.4, dans sa version Pure Life d’entrée de gamme avec les petites batteries de 52 kWh de capacité nette (autonomie WLTP de seulement 361 km).

31 555€ pour tout le monde !

Habituellement affiché à 41 500€ avant déduction des aides à l’achat, le SUV a droit à une prime « Eco VW » de 7 600€ abaissant son prix catalogue à 33 900€. En ajoutant les 2 000€ du bonus écologique français 2025 et la prime CEE de 345€, ce prix descend à 31 555€. Pour ceux qui ont droit au bonus écologique de 4 000€ grâce à leurs faibles revenus, l’addition passe même sous les 30 000€.

Moins cher que les SUV électriques citadins

C’est simple, aucun autre SUV électrique familial ne peut supporter la comparaison à ces niveaux de prix. L’ID.4 se retrouve aussi moins cher que les modèles citadins du genre du Ford Puma Gen-E (à partir de 33 900€), du Peugeot E-2008 (38 000€), du Renault 4 (33 490€ avec ses batteries de 52 kWh). Même le BYD Atto3 chinois est plus cher avec ses 35 990€ et malgré une belle offre de lancement, le MG S5 reste aussi plus coûteux (32 480€) avec certes un meilleur niveau d’équipement et des batteries plus grosses.

La faible autonomie maximale possède de quoi dissuader mais pour ceux qui cherchent un grand SUV à un prix serré pour ne faire que de petits trajets, il y a de quoi réfléchir.

Retrouvez toutes les meilleures remises du mois dans notre guide promo.