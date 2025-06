Voitures neuves : les promotions de juin 2025

8,2%, voilà la baisse du marché automobile neuf en France sur les cinq premiers mois de l’année 2025. Cette baisse s’est même accélérée à -12,3% sur le dernier mois de mai et pourrait encore s’accentuer les mois prochains en raison de prises de commandes assez faibles chez les concessionnaires depuis le début de l’année. Dans un contexte aussi morose, les constructeurs automobiles doivent évidemment multiplier les remises, même si cela implique de rogner sur les marges. Et ce mois-ci encore, il y a quelques affaires intéressantes à faire pour ceux qui comptent en profiter. Attention tout de même sur les voitures électriques, puisqu’un bonus écologique plus intéressant pourrait arriver d’ici quelques jours.

La bonne affaire du mois : les électriques Skoda et Volkswagen

Coutumiers des bonnes remises, les marques Skoda et Volkswagen proposent ce mois-ci des réductions intéressantes sur leurs modèles électriques. Le nouveau Skoda Enyaq restylé, par exemple, a droit à plus de 12% sur ses exemplaires disponibles tout de suite en stock. Son prix bonus déduit passe ainsi largement sous les 40 000€ avec de grosses batteries de 79 kWh, ce qui le rend très compétitif face aux Renault Scénic E-Tech et autres Peugeot E-3008. Chez Volkswagen, l’ID.4 à petites batteries reçoit 18% de remise et passe à 33 900€ avant bonus, soit 29 555€ après déduction du bonus et de la prime CEE ! A noter aussi toujours de belles remises sur de petits modèles thermiques comme la Seat Ibiza et la Skoda Fabia (-20% pour cette dernière).